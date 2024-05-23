Благодійний дитячий фестиваль в рамках проєкту «Повернемо дитинство»: де і коли
25 травня у Придесенні відбудеться унікальний благодійний дитячий фестиваль в рамках проєкту «Повернемо дитинство».
Мета заходу – створити для дітей із прифронтових регіонів атмосферу свята. Допомогти їм відпочити від повсякденного психологічного навантаження. Виявити та підтримати таланти, надати їм можливість розвиватись. Адже діти – це майбутнє України.
У програмі:
- Виступи улюблених українських артистів.
- Більше 30 розважальних зон для дітей та підлітків.
- Творчі майстер-класи, захоплюючі ігри та конкурси.
Організатори події – БО «БФ «Український миротворець» за підтримки адміністрації Зазимської ОТГ, БО «БФ «Україна понад усе», ГО «Міжнародний Інтеграційний Рух».
Серед спонсорів – волонтери з Казахстану, Азербайджану, Фінляндії, Німеччини, Польщі, Грузії, України. Під час фестивалю відбудеться благодійний ярмарок, метою якого є збір на спеціалізовану машину для ГУР МО.
Що: благодійний дитячий фестиваль в рамках проєкту «Повернемо дитинство»
Де: позаміський клуб «Авантюрист», Київська обл., Броварський р-н, с. Рожни, вул. Пухівська, 1
Коли: 25 травня