Благодійний дитячий фестиваль в рамках проєкту «Повернемо дитинство»: де і коли

23 травня 2024 00:34 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Благодійний дитячий фестиваль в рамках проєкту «Повернемо дитинство»: де і коли
Благодійний дитячий фестиваль в рамках проєкту «Повернемо дитинство»: де і коли
Пресслужба

25 травня у Придесенні відбудеться унікальний благодійний дитячий фестиваль в рамках проєкту «Повернемо дитинство».

Читайте такожМіша Лебіга розповів, як знак долі допоміг йому обрати чотирилапого друга
Подія об’єднає таланти дітей з усієї України! У фестивалі візьмуть участь діти з прифронтових регіонів: Херсонщини, Запоріжжя, Харківщини, Одещини, також діти з міста Київ та Київської області.

Мета заходу – створити для дітей із прифронтових регіонів атмосферу свята. Допомогти їм відпочити від повсякденного психологічного навантаження. Виявити та підтримати таланти, надати їм можливість розвиватись. Адже діти – це майбутнє України. 

У програмі:

  • Виступи улюблених українських артистів.
  • Більше 30 розважальних зон для дітей та підлітків.
  • Творчі майстер-класи, захоплюючі ігри та конкурси.

Організатори події – БО «БФ «Український миротворець» за підтримки адміністрації Зазимської ОТГ, БО «БФ «Україна понад усе», ГО «Міжнародний Інтеграційний Рух».

Серед спонсорів – волонтери з Казахстану, Азербайджану, Фінляндії, Німеччини, Польщі, Грузії, України. Під час фестивалю відбудеться благодійний ярмарок, метою якого є збір на спеціалізовану машину для ГУР МО.

Що: благодійний дитячий фестиваль в рамках проєкту «Повернемо дитинство»
Де: позаміський клуб «Авантюрист», Київська обл., Броварський р-н, с. Рожни, вул. Пухівська, 1
Коли: 25 травня 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

фестиваль благодійність

Матеріали на тему

IVC 2024: наукова конференція, фестиваль грумінгу та ярмарок товарів для тварин
Новини

IVC 2024: наукова конференція, фестиваль грумінгу та ярмарок товарів для тварин
В Києві відбувся бранч «Апґрейд по-жіночому-2024», на якому зібрали кошти для собак-спинальників
Новини

В Києві відбувся бранч «Апґрейд по-жіночому-2024», на якому зібрали кошти для собак-спинальників
Свій 20-річний ювілей ТЦ Gorodok Gallery присвятить допомозі військовому шпиталю
Афіша

Свій 20-річний ювілей ТЦ Gorodok Gallery присвятить допомозі військовому шпиталюPR
«Танцюй зі мною, Україно»: Євген Кот презентує авторське шоу на підтримку ініціативи фонду Сергія Притули
Новини

«Танцюй зі мною, Україно»: Євген Кот презентує авторське шоу на підтримку ініціативи фонду Сергія Притули
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 13 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 18.05.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 18.05.2024)
МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 15 випуску від 18.05.2024

МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 15 випуску від 18.05.2024
МастерШеф 13 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 04.05.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 04.05.2024)
«Одна родина»: на СТБ всеукраїнська прем’єра мелодрами

«Одна родина»: на СТБ всеукраїнська прем’єра мелодрами

Популярне відео

МастерШеф 13 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 18.05.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 18.05.2024)
МастерШеф 13 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 04.05.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 04.05.2024)
єПитання 2 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 06.05.2024)

єПитання 2 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 06.05.2024)
Поле: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 09.05.2024)

Поле: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 09.05.2024)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK