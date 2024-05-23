Благодійний дитячий фестиваль в рамках проєкту «Повернемо дитинство»: де і коли

Благодійний дитячий фестиваль в рамках проєкту «Повернемо дитинство»: де і коли

25 травня у Придесенні відбудеться унікальний благодійний дитячий фестиваль в рамках проєкту «Повернемо дитинство».

Подія об’єднає таланти дітей з усієї України! У фестивалі візьмуть участь діти з прифронтових регіонів: Херсонщини, Запоріжжя, Харківщини, Одещини, також діти з міста Київ та Київської області.

Мета заходу – створити для дітей із прифронтових регіонів атмосферу свята. Допомогти їм відпочити від повсякденного психологічного навантаження. Виявити та підтримати таланти, надати їм можливість розвиватись. Адже діти – це майбутнє України.

У програмі:

Виступи улюблених українських артистів.

Більше 30 розважальних зон для дітей та підлітків.

Творчі майстер-класи, захоплюючі ігри та конкурси.

Організатори події – БО «БФ «Український миротворець» за підтримки адміністрації Зазимської ОТГ, БО «БФ «Україна понад усе», ГО «Міжнародний Інтеграційний Рух».

Серед спонсорів – волонтери з Казахстану, Азербайджану, Фінляндії, Німеччини, Польщі, Грузії, України. Під час фестивалю відбудеться благодійний ярмарок, метою якого є збір на спеціалізовану машину для ГУР МО.

Що: благодійний дитячий фестиваль в рамках проєкту «Повернемо дитинство»

Де: позаміський клуб «Авантюрист», Київська обл., Броварський р-н, с. Рожни, вул. Пухівська, 1

Коли: 25 травня