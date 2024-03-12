В Києві відбувся бранч «Апґрейд по-жіночому-2024», на якому зібрали кошти для собак-спинальників

В столичному легендарному ресторані Avalon відбулася подія "Апґрейд по-жіночому-2024".

Бранч став унікальним об'єднанням успішних українок, які зібралися не лише для нетворкінгу, але й з метою допомогти безпомічним домашнім тваринам.

Організаторами заходу виступили всеукраїнський журнал GLORY, БФ “Народжені перемагати” та PR&Event Agency GLORY. Головна благодійна мета бранчу - збір коштів на допомогу притулку для собак Анастасії Тихої в місті Ірпінь, де перебуває понад 120 тварин, включаючи спинальників та тварин з деокупованих та прифронтових територій.

Захід був не лише можливістю долучитися до благодійності, але й отримати порцію цікавих і корисних інсайтів від зіркових спікерів, які ділилися своїми секретами успіху та надихаючими історіями. Серед лекторів були такі відомі особистості, як Надія Матвєєва, Ілона Гвоздьова, Світлана Вольнова та інші.

Організаторка події, директорка фонду “Народжені перемагати” та головна редакторка журналу GLORY Лала Цукерман під час бранчу презентувала новий випуск глянцю, а також зазначила, що активна допомога їхнього фонду спрямована у різні сфери - ЗСУ, цивільні, діти, родини загиблих Героїв, і на цей раз увага була приділена безпомічним тваринам:

Я вважаю, що нинішній час вимагає від нас не тільки співчуття, але й конкретних дій. Зараз подібні благодійні заходи стають не лише місцем об'єднання і нетворкінгу, а й можливістю зібрати кошти для допомоги в більшому розмірі. Я щиро вдячна нашим партнерам, спікерам, артистам та гостям за те, що вони разом з нами стали частиною цього бранчу. Їхня підтримка дозволила нам мати змогу допомогти притулку Анастасії Тихої з міста Ірпінь та забезпечити безпомічних тварин кормом в більшій мірі, ніж це можливо було б власними силами.

Організаторка Лала Цукерман / Пресслужба

Відома українська телеведуча Надія Матвєєва вразила гостей надзвичайною і щемкою історією про свою домашню улюбленицю Люсі. Свого часу її, поранену і покинуту помирати, знайшов військовий. Завдяки зооволонтерам вона опинилась у телеведучої. Своїм виступом Надія Матвєєва надихнула присутніх шукати в собі силу та зберігати внутрішнє світло, допомагаючи тим, хто цього наразі дуже потребує.

Надія Матвєєва та Лала Цукерман / Пресслужба

Ілона Гвоздьова / Пресслужба

Танцівниця, педагог-хореограф, переможниця проєкту “Танці з зірками” телеведуча та засновниця жіночого клубу Ukrainian Women Unity Ілона Гвоздьова розповіла чесну і правдиву історію її життя та чим довелося пожертвувати на шляху до успіху. Своєю відвертістю та власним прикладом вона мотивувала гостей не боятися, а йти вперед назустріч перемогам над собою.

Ілона Гвоздьова / Пресслужба

Відома та епатажна телеведуча, акторка, life-coach Світлана Вольнова поділилась із жінками сакральними знаннями про любов до себе, та чому потрібно бути в себе на першому місці. Світлана зазначила, що, тільки будучи в себе на першому місці і вміючи любити і приймати себе, ми здатні досягати вершин і надихати своїм прикладом інших.

Світлана Вольнова, телеведуча / Пресслужба

Керуюча комплексом Avalon Юлія Чудновець розповіла про особливості ведення ресторанного бізнесу під час повномасштабного вторгнення, активну Pet-friendly позицію ресторану і запросила всіх гостей відвідувати заклади навіть під час війни, адже цим відвідувачі не лише піднімають економіку країни, на якій частково тримається фронт, а й дають можливість працівникам ресторанів - офіціантам, барменам, кухарям вчасно отримувати заробітну платню та мати змогу забезпечувати свої родини.

Юлія Чудновець / Пресслужба

Випускова редакторка та співзасновниця жіночого клубу Ukrainian Women Unity Анна Малиновська розповіла драматичну історію, яку пережила під час повномасштабного вторгнення - як вона, будучи активним волонтером і допомагаючи іншим, боролась на своєму особистому фронті з онкологією і одночасно організовувала благодійні заходи. Цей виступ став для усіх прикладом мужності і незламності наших жінок України.

Анна Малиновська / Пресслужба

Зірковий астролог з 15-річним досвідом консультування, викладач, астро-експерт ТВ каналів і популярних видань Альона Фоміна-Саєнко поділилась із гостями що ж таке астрологія по-жіночому, та розповіла як запустити з її допомогою кращий сценарій життя.

Альона Фоміна-Саєнко, астролог / Пресслужба

З найгарячішою темою бранчу виступила практикуючий сексолог і клінічний психолог у навчанні Вікторія Мельничук, яка дала корисну та вичерпну інформацію гостям про те, як повʼязані сексуальна енергія та гроші.

Вікторія Мельничук, сексолог / Пресслужба

Окрім освітніх та мотивуючих лекцій спікерів на гостей заходу чекали яскраві виступи від зірок українського шоу-бізнесу KREMENTSOVA, NASTYA SCAR і авторів хітів “Метелики”, “Щастя любить тишу”, “Кине трубку” дуету “ОЧІ В ОЧІ”. За конферанс відповідав ведучий ранкового шоу “Підзарядка” на радіостанції Перець фм Богдан Корабльов.

Ведучий Богдан Корабльов / Пресслужба

Організатори також подарували всім гостям та спікерам сюрпризи від українського преміального парфумерно-косметичного бренду INRO, студії флористики SunMarino та стиліста-іміджмейкера Анни Романько. Присутні мали змогу насолодитися вишуканими стравами від ресторану Avalon та дегустацією вин з провідним сомельє ТД “Вина Світу” Валерієм Яворським під його захоплюючу лекцію про історію вина. Водним партнером виступила ТМ Avalon та розіграла між найактивнішими гостями цінні подарунки власного виробництва.

Подарунки від партнерів / Пресслужба

Серед присутніх також були зірка кулінарного шоу “Майстер Шеф” та переможниця телепроєкту “Супермама” Юлія Шолудько, учасниця реаліті-шоу “Холостяк” та інфлюенсерка Анна Гузєєва, спадкова відьма та фіналістка проєкту “Битва екстрасенсів” Ярослава Федорова, акторка Олена Олейнікова, інфлюенсерка Марина Александрова “Скажена”, ведуча радіо “Перець фм”, яка озвучує 70% реклами в Україні Ольга Вороніна, відома громадська еко-активістка Лілія Олійник та інші.

Інфлюенсер Марина Александрова Скажена та акторка Олена Олійник / Пресслужба

Людмила Ладошко / Пресслужба

Пресслужба

За допомогою події, інформаційній підтримці інфлюенсерів та інформаційних партнерів 33 канал, Перець фм, GLORY, Ivona.ua, TV.ua, Tochka.net, 44.ua на допомогу тваринам цього разу було зібрано 43 782 грн.

Завдяки фото- та відеозйомці від BAGRATIONY Film, Happy Star, Олександра Рибки, Ширіна Ісмаїлова, Марини Лісовської та Тетяни Говейної залишаться незабутніми моменти заходу, додаючи приємної завершальної ноти цьому вражаючому заходу, що об'єднав успішних та активних жінок в ім'я благодійності та професійного зростання.

За словами організаторки Лали Цукерман, метою наступного бранчу буде збір на допомогу багатодітній родині загиблого Героя. Долучитися до збору можна, переказавши будь-яку суму на рахунок БФ “Народжені перемагати”:

Отримувач: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "НАРОДЖЕНІ ПЕРЕМАГАТИ"

Ідентифікаційний код 44770169

Код Банку-одержувача 325365

Рахунок одержувача UA953253650000000260000038802

Для карток ПриватБанк: 5169 3351 0897 5646