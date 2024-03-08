Співачка Olena Usenko підтримує жінок в Міжнародний день за права жінок новою піснею

Співачка Olena Usenko виступає проти стереотипів у новому синглі.

Співачка Olena Usenko презентує нову роботу «Я така». Прем’єра треку відбулася у Міжнародний день за права жінок. Дата релізу носить символічний характер.

«Я така» – це пісня-маніфест про самовираження та підтримку людей і, зокрема, жінок у сучасному світі. Цим синглом та кліпом я говорю, що кожна жінка має право бути унікальною, відмінною, неповторною та не повинна піддаватися стереотипам і стандартам краси чи підлаштовуватися під суспільні очікування, – ділиться артистка.

Сторітелінг синглу побудований на протесті артистки проти стигм та стереотипів у суспільстві, коли на людину вішають ярлики. За світовідчуттям артистки, кожна людина унікальна та має право бути собою. Але найголовніше – кожен має право на кохання, незалежно від віку, статі та статусу.

Ми усі маємо право кохати того, кого хочемо, мати свої власні думки, почуття та бажання. Цією піснею я хочу підтримати та надихнути слухачів у їхній боротьбі за визнання та рівність, – ділиться артистка.

Olena Usenko заявила про себе як різножанрова співачка, яка експериментує зі звучанням. Артистка не обмежує себе рамками, тому в її дискографії є радійні поп-треки, ліричні балади, рок-сингли. Останні сингли співачки мають поп-рок звучання, що вже складає фірмовий стиль Olena Usenko. «Я така» – це теж поп-рок сингл, який музично поєднує хуковість поп-пісні з елементами протестного пост-панку. Саме елементи пост-панку з енергійними гітарними рифами та ритмічними барабанами підсилюють протест, закладений у лірику.

Разом із треком співачка презентувала відеороботу.