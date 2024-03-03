МастерШеф 13 сезон 4 випуск: хто покинув шоу 02.03.2024 Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 4 випуску від 02.03.2024 instagram.com/masterchefstb

2 березня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 4 випуску МастерШеф 13 сезон від 02.03.2024 – читайте на сайті TV.UA.