МастерШеф 13 сезон 4 випуск: хто покинув шоу 02.03.2024

3 березня 2024 12:16 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 13 сезон 4 випуск: хто покинув шоу 02.03.2024
МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 4 випуску від 02.03.2024
instagram.com/masterchefstb

2 березня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 4 випуску МастерШеф 13 сезон від 02.03.2024 – читайте на сайті TV.UA.

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Дев'ятнадцятка аматорів продовжила змагання за звання найкращого! На 4-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 13 сезон» потрапили такі учасники: Олександр Вакка, Дмитро Чикало, Тарас Кузьмин, Артем Горбенко, Ірина Пруднікова та Геворг Берчян.

Сьогодні битва чорних фартухів – це майстер-клас від шефа і судді проєкту Володимира Ярославського. Головною умовою конкурсу була швидкість, адже аматори повинні були готувати страву одночасно з Володимиром. Найгірше з цим конкурсом впорався Тарас. Саме тому у 4 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту залишив Тарас Кузьмин.

Тарас Кузьмин – учасник МастерШеф 13 сезон / Пресслужба каналу СТБ

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