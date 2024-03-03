МастерШеф 13 сезон 4 випуск: хто покинув шоу 02.03.2024
2 березня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 4 випуску МастерШеф 13 сезон від 02.03.2024 – читайте на сайті TV.UA.
Сьогодні битва чорних фартухів – це майстер-клас від шефа і судді проєкту Володимира Ярославського. Головною умовою конкурсу була швидкість, адже аматори повинні були готувати страву одночасно з Володимиром. Найгірше з цим конкурсом впорався Тарас. Саме тому у 4 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту залишив Тарас Кузьмин.