«Позивний «Тамада»: Клавдія Дрозд-Буніна розкрила ексклюзивні подробиці зйомок серіалу

Актриса Клавдія Дрозд-Буніна розповіла, чому погодилась зніматися у воєнній трагікомедії «Позивний «Тамада» та яка сцена стала для неї справжнім викликом.

14 березня о 20:00 на телеканалі «2+2» відбудеться премʼєра чотирисерійного серіалу «Позивний «Тамада». Це історія про веселого й безтурботного ведучого заходів, який після початку повномасштабного вторгнення стає добровольцем ЗСУ.

Головну жіночу роль у стрічці зіграла відома українська акторка Клавдія Дрозд-Буніна. За сюжетом її героїня Ганна залишає коханого напередодні війни та повертається до рідного міста, яке незабаром опиняється в російській окупації.

«Мені випала можливість показати, з чим зіштовхнулись українці на окупованих територіях, як вони, не втрачаючи гідності, вигадували шляхи вибратися з цієї окупації», – розповідає акторка сайту Afisha.bigmir.net.

Дівчина зізнається, через складний графік зйомок і участь ще в одному проєкті вагалась, чи зможе доєднатися до серіалу. Проте всі сумніви зникли, коли вона дізналася, що знімати стрічку буде режисер Олександр Сальников.

«Колись ми працювали з Олександром, і він, безумовно, дуже талановита людина. Знаю, що він може навіть з нецікавої історії витягти сенсовість. А коли я прочитала сценарій, дізналась його жанр – воєнна трагікомедія, то зрозуміла, що це має бути щось дуже гідне! Мене підкупало те, що бажання зробити хороший продукт було взаємним у всієї знімальної групи, – це дуже надихало».

З виконавцем головної ролі Антоном Соловʼєм Клавдія познайомилась у перший знімальний день проєкту, але це не завадило акторам одразу поладнати.

«Вперше я побачила Антона наживо саме під час зйомок нашого серіалу і трохи очманіла від його зросту, – сміється акторка. – Для мене він, як хмарочос. Ми з ним дуже кумедно виглядаємо поруч, бо я майже вполовину нижча за нього. Загалом я отримала велике задоволення від нашої співпраці, бо Антон дуже уважний до партнерів і до їхніх прохань».

Також Клавдія розповіла, як знімали одну з найдраматичніших сцен серіалу.

«Викликом став кадр із кровʼю на моєму обличчі. Він був складним технічно через певні безпекові нюанси, адже кров не мала потрапити в око – вона штучна, має хімічний склад. Також було непросто з акторської точки, тому що цей момент у серіалі емоційно напружений. Але мені дуже допоміг партнер – під час зйомок я дійсно повірила, що мене намагаються задушити. Зрештою художниця з гриму старанно оминала моє око, коли «цілилась», і перший дубль взагалі не вийшов. На другий дубль все склалось, але кров потрапила до рота. Не знаю, чи на монтажі залишили кадр, де мене ледь не вивернуло від цього, але присмак я запамʼятала надовго».