МастерШеф 13 сезон 5 випуск: хто покинув шоу 09.03.2024
9 березня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 5 випуску МастерШеф 13 сезон від 09.03.2024 – читайте на сайті TV.UA.
На битві чорних фартухів учасників було аж десятеро. Кожен із них отримав собі пару. Їх зв'язали спина до спини. У кожного аматора була своя поверхня, за якою йому потрібно було готувати. Одночасно з партнером це робити заборонялось. Тому основною умовою конкурсу була домовленість між парою. Найгірше з цим конкурсом впоралися Олеся та Антон, не дивлячись на те, що вони працювали у різних парах. Саме тому у 5 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту залишили двоє учасників: Олеся Ларіон та Антон Толмачов.