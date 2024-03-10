МастерШеф 13 сезон 5 випуск: хто покинув шоу 09.03.2024

9 березня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 5 випуску МастерШеф 13 сезон від 09.03.2024 – читайте на сайті TV.UA.

Вісімнадцятка аматорів продовжила змагання за звання найкращого! На 5-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 13 сезон» потрапили такі учасники: Катерина Мазуренко, Владислав Кецмур, Маргарита Крутько, Андрій Малий, Олеся Ларіон, Альона Московченко, Віталій Наливайко, Аліна Бурик, Антон Толмачов та Любов Канівець.

На битві чорних фартухів учасників було аж десятеро. Кожен із них отримав собі пару. Їх зв'язали спина до спини. У кожного аматора була своя поверхня, за якою йому потрібно було готувати. Одночасно з партнером це робити заборонялось. Тому основною умовою конкурсу була домовленість між парою. Найгірше з цим конкурсом впоралися Олеся та Антон, не дивлячись на те, що вони працювали у різних парах. Саме тому у 5 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту залишили двоє учасників: Олеся Ларіон та Антон Толмачов.

Олеся Ларіон – учасниця МастерШеф 13 сезон / Пресслужба каналу СТБ