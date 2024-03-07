Панда Кунг-Фу-4: прем’єрний показ анімаційної пригоди у Києві!
5 березня у кінотеатрі «Оскар», Gulliver відбулася прем’єра анімаційної пригоди «Панда Кунг-Фу-4» від студії DreamWorks, творців блокбастерів «Як приборкати дракона» та «Шрек».
Про фільм
Цієї весни зустрічайте продовження улюбленої комедійної франшизи від DreamWorks Animation «Панда Кунг-Фу-4»! Здобувши три перемоги над лиходіями світового рівня завдяки неперевершеній відвазі та шаленим навичкам бойових мистецтв легендарному воїну По нарешті світить відпочинок… Точніше, він мусить стати Духовним лідером Долини Миру.
У кінотеатрах з 7 березня!