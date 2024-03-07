Панда Кунг-Фу-4: прем’єрний показ анімаційної пригоди у Києві!

7 березня 2024 11:30 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Панда Кунг-Фу-4: прем’єрний показ анімаційної пригоди у Києві!
Панда Кунг-Фу-4: прем’єрний показ анімаційної пригоди у Києві!
B&H film distribution

5 березня у кінотеатрі «Оскар», Gulliver відбулася прем’єра анімаційної пригоди «Панда Кунг-Фу-4» від студії DreamWorks, творців блокбастерів «Як приборкати дракона» та «Шрек».

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Першими продовження улюбленої комедійної франшизи зацінили зірки дубляжу Василь Байдак, Леся Самаєва, Григорій та Христина Решетнік та їхні сини Іван та Дмитро, які також долучилися до дубляжу. Окрім того, на яскраву локацію української прем’єри завітали українські селебрітіз із родинами та відомі блогери, серед яких співачка Ne Ta, Олена Олейнікова, Марина Александрова (Скажена), Анатолій Анатоліч та інші.

Про фільм

Цієї весни зустрічайте продовження улюбленої комедійної франшизи від DreamWorks Animation «Панда Кунг-Фу-4»! Здобувши три перемоги над лиходіями світового рівня завдяки неперевершеній відвазі та шаленим навичкам бойових мистецтв легендарному воїну По нарешті світить відпочинок… Точніше, він мусить стати Духовним лідером Долини Миру.

У кінотеатрах з 7 березня!

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