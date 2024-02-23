«Панда Кунг-Фу-4» – зірки дубляжу озвучили героїв мультфільму
Цієї весни зустрічайте продовження улюбленої комедійної франшизи від DreamWorks Animation «Панда Кунг-Фу-4»!
До вже відомих та улюблених персонажів приєдналися нові герої. Саме їх здублювала фантастична зіркова команда!
Василь Байдак
У харизматичного Риба перевтілився талановитий український стендап-комік та волонтер Василь Байдак. Риб – яскравий, дотепний та за словом в карман не лізе.
Василь з неабияким ентузіазмом поставився до свого персонажа: «Дублювати анімації завжди було моєю мрією, адже тут можна вийти за рамки та спробувати свої сили в абсолютно іншому амплуа. Окрім того, це ще й неабияка можливість випробувати свої творчі здібності: погратися з голосом, інтонаціями й тембром. А мені дуже пощастило здублювати яскравого та смішного персонажа. Мій герой – риба, а ще він капітан, а мама у нього пелікан, і це все неповторна комбінація, що робить його зухвалим, трішки дурнуватим та неймовірно впевненим у собі. Тож я щиро раджу переглянути анімацію на великих екранах, бо, по-перше, там буду я. А загалом ця частина – це справжня концентрація жартів та візуальних гегів, які я просто обожнюю в мультиках. Окрім того, це та сама улюблена «Панда Кунг-фу», яка за роки лише набула свого заряду».
Леся Самаєва
Роль завзятої Мами Кабаниці виконала заслужена артистка України, акторка Леся Самаєва: «Скажу чесно, я в захваті від цієї ролі. Моя героїня ще та штучка: вона маленька, проте надзвичайно темпераментна, енергійна й наполеглива. А ще під час запису я придумала для неї доволі неординарний сміх, який, сподіваюся, глядач оцінить та сміятиметься зі мною в унісон. Тому я з нетерпінням чекаю на прем’єру і запрошую й вас поринути у яскраву пригоду «Панда Кунг-Фу-4».
Іван та Дмитро Решетніки
Вперше у дубляжі свої сили спробували сини Григорія та Христини Решетнік Іван та Дмитро. Для дітей досвід видався неймовірно захопливим, а от батьки неабияк пишаються їхніми першими кроками у дубляжі.
«Немає нічого кращого для мами, ніж усмішка її дітей, їхні перемоги та маленькі кроки до здійснення бажань. Хлопці давно мріяли здублювати роль в анімації, тож коли дізналися, що нас затвердили до участі в одному з найпопулярніших та найулюбленіших анімаційних проєктів, щастю не було меж. А ми відчуваємо надзвичайну гордість за їхній успіх та вкотре переконуємося, що якщо наполегливо працювати та завзято йти до омріяного – усе обов’язково вдасться. Вони дійсно талановиті, розумні, і у них все вийде. Саме це я і сказала їм перед записом. Тому вже з нетерпінням чекаємо на вихід улюбленого мультфільму, де звучатимуть голоси наших діток», – розповідає Христина Решетнік.
«Ви знаєте, це той момент, коли успіхам дітей радієш більше, ніж власним. Хлопці були надзвичайно щасливими дізнатися, що пройшли проби і отримали можливість реалізувати свої таланти. Я щиро мрію, щоб усі діти нашої країни мали таку змогу, адже вони у нас найталановитіші», – доповнює Гигорій Решетнік.
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