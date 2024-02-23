«Панда Кунг-Фу-4» – зірки дубляжу озвучили героїв мультфільму

Цієї весни зустрічайте продовження улюбленої комедійної франшизи від DreamWorks Animation «Панда Кунг-Фу-4»!

Здобувши три перемоги над лиходіями світового рівня завдяки неперевершеній відвазі та шаленим навичкам бойових мистецтв, легендарному воїну По нарешті світить відпочинок… Точніше, він мусить стати Духовним лідером Долини Миру.

До вже відомих та улюблених персонажів приєдналися нові герої. Саме їх здублювала фантастична зіркова команда!

Василь Байдак

У харизматичного Риба перевтілився талановитий український стендап-комік та волонтер Василь Байдак. Риб – яскравий, дотепний та за словом в карман не лізе.

Василь з неабияким ентузіазмом поставився до свого персонажа: «Дублювати анімації завжди було моєю мрією, адже тут можна вийти за рамки та спробувати свої сили в абсолютно іншому амплуа. Окрім того, це ще й неабияка можливість випробувати свої творчі здібності: погратися з голосом, інтонаціями й тембром. А мені дуже пощастило здублювати яскравого та смішного персонажа. Мій герой – риба, а ще він капітан, а мама у нього пелікан, і це все неповторна комбінація, що робить його зухвалим, трішки дурнуватим та неймовірно впевненим у собі. Тож я щиро раджу переглянути анімацію на великих екранах, бо, по-перше, там буду я. А загалом ця частина – це справжня концентрація жартів та візуальних гегів, які я просто обожнюю в мультиках. Окрім того, це та сама улюблена «Панда Кунг-фу», яка за роки лише набула свого заряду».

Леся Самаєва

Роль завзятої Мами Кабаниці виконала заслужена артистка України, акторка Леся Самаєва: «Скажу чесно, я в захваті від цієї ролі. Моя героїня ще та штучка: вона маленька, проте надзвичайно темпераментна, енергійна й наполеглива. А ще під час запису я придумала для неї доволі неординарний сміх, який, сподіваюся, глядач оцінить та сміятиметься зі мною в унісон. Тому я з нетерпінням чекаю на прем’єру і запрошую й вас поринути у яскраву пригоду «Панда Кунг-Фу-4».

Іван та Дмитро Решетніки

Вперше у дубляжі свої сили спробували сини Григорія та Христини Решетнік Іван та Дмитро. Для дітей досвід видався неймовірно захопливим, а от батьки неабияк пишаються їхніми першими кроками у дубляжі.

«Немає нічого кращого для мами, ніж усмішка її дітей, їхні перемоги та маленькі кроки до здійснення бажань. Хлопці давно мріяли здублювати роль в анімації, тож коли дізналися, що нас затвердили до участі в одному з найпопулярніших та найулюбленіших анімаційних проєктів, щастю не було меж. А ми відчуваємо надзвичайну гордість за їхній успіх та вкотре переконуємося, що якщо наполегливо працювати та завзято йти до омріяного – усе обов’язково вдасться. Вони дійсно талановиті, розумні, і у них все вийде. Саме це я і сказала їм перед записом. Тому вже з нетерпінням чекаємо на вихід улюбленого мультфільму, де звучатимуть голоси наших діток», – розповідає Христина Решетнік.

«Ви знаєте, це той момент, коли успіхам дітей радієш більше, ніж власним. Хлопці були надзвичайно щасливими дізнатися, що пройшли проби і отримали можливість реалізувати свої таланти. Я щиро мрію, щоб усі діти нашої країни мали таку змогу, адже вони у нас найталановитіші», – доповнює Гигорій Решетнік.

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