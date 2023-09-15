Свій 20-річний ювілей ТЦ Gorodok Gallery присвятить допомозі військовому шпиталю

ТЦ Gorodok Gallery готується відмітити свій двадцятирічний ювілей 16 вересня грандіозним святом з іграми, розіграшами, квестами, концертами і розвагами для всієї родини та збором коштів для Першого добровольчого мобільного шпиталя імені Миколи Пирогова. Святкування починається з 12.00 за адресою проспект Степана Бандери, 23, ТЦ Gorodok Gallery. Вхід вільний. Серед всіх, хто зареєструвався за посиланням: https://forms.gle/U6YeS5Xohgh5Vbo96 буде проходити розіграш класних подарунків!

За 20 років виросло не одне покоління киян, для яких ТЦ Gorodok Gallery став частиною їх особистої історії. На своє двадцятиріччя ТЦ Gorodok Gallery готує для своїх відвідувачів купу приємних сюрпризів і подарунків, а благодійною метою свята є збір на Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова. Протягом 20 днів, з 11 до 30 вересня, частина суми з кожної покупки, зробленоï у магазинах ТЦ Gorodok Gallery, буде відраховуватись крамницями на рахунок шпиталя. ТЦ Gorodok Gallery надасть шпиталю окремий внесок на нагальні потреби від себе і запрошує кожного бажаючого долучитись і задонатити. QR коди з посиланням на збір будуть розміщені на кожному поверсі. Допомогти можна тут: https://cutt.ly/Xwl7Qimb

У святковій програмі:

Для найменших гостей - підготували батут гірку, смугу перешкод, попкорн і солодку вату, аквагрим та шоу мильних бульбашок. Розважати малечу будуть ростові ляльки і ходулісти.

Для тих, хто трохи старший, - будуть аніматори, організована лего зона, а також майстер-класи.

Дорослих гостей очікують фокусники, джаз, гімнасти, танцювальні та вокальні номери, лотерея, розіграші призів, селфі батл і квест.

Для дівчат та жінок організували бьюті зони з безкоштовним святковим мейк-апом від Mary Kay та безліч вишуканих фотозон.

Кульмінацією вечора стане виступ Світлани Тарабарової - відомої співачки, композиторки, волонтерки, молодої мами 3-х дітей та втілення світла та оптимізму. Світлана - переможниця та лауреатка музичних премій, музичний продюсер національного відбору дитячого Євробачення 2023. Гостей чекає яскраве шоу.

5 цікавих фактів про ТЦ Gorodok Gallery:

ТЦ Gorodok Gallery є одним з перших торговельних центрів м. Києва. ТЦ Gorodok Gallery побудували у 2003 році. У 2017 ТЦ реконструювали і змінили вже відому назву Городок на Gorodok Gallery. Загальна площа ТЦ на момент відкриття становила 10 000,00 м2 (7 000,00 м2 торгова), після успішної реконструкції та перейменування була збільшена до 51 000 м2 загальна, а торгова – до 45 000 м2. ТЦ Gorodok Gallery побудували на місці виробничих приміщень заводу КЕМЗ «ЗВАРКА». Назва «Городок» виникла тому, що за першим задумом новий ТЦ мав вигляд містечка: товари і магазини упорядкували по кварталах, галереї були оформлені у вигляді вулиць. Фасади магазинів стилізували під будиночки та надали адреси - кожна галерея мала назву - вул. Квіткова, Абрикосова, Спортивна тощо. В галереях встановили стилізовані під вуличні лавочки та ліхтарі. Другим за величиною кварталом у ТЦ Gorodok Gallery був не квартал одягу, або їжі, а ….ювелірний. Його площа становить 600 м2. Це один з найбільших ювелірних майданчиків у Києві. Існує він з відкриття ТЦ. І навіть коли концепція ТЦ змінилась, і від “кварталів” відмовилися, Ювелірний квартал залишили. Наразі Ювелірний – єдиний квартал у Gorodok Gallery. На сьогодні найбільшу площу в Gorodok Gallery займає технохаб на 10 000 м2 - тут продається побутова техніка на будь-який смак та потребу.

Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова (скор. ПДМШ) — добровольче формування цивільних медиків-добровольців та допоміжного персоналу до надання медичної допомоги в зоні бойових дій на території України. За час війни мобільний шпиталь виріс в один з найбільших та найефективніших медичних підрозділів Сил оборони України. Працює він без фінансової державної підтримки. Наразі Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова потребує: