Київський театр ляльок запрошує на прем'єру науково-пригодницької вистави «Місто за шпалерами»

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра запрошує маленьких глядачів на прем'єру вистави «Місто за шпалерами» режисера Гліба Тюпіна.

Науково-пригодницька вистава «Місто за Шпалерами» за допомогою ляльок та мультиплікації розкаже незвичну історію про двох братів-мишенят Тихона та Льошу. Подорожуючи заплутаними лабіринтами лабораторії, вони відправляються на пошуки своєї Мами, яка зникла у загадковому «Місті за Шпалерами».

Щоб туди потрапити і врятувати Маму, їм треба буде поставити не один експеримент, зустрітися з інколи дивними героями та збудувати справжній фантастичний телепорт до «Міста за Шпалерами».

Вистава у захопливій формі розказує дітям про цінність фантазії, доброти та любові до своєї сім’ї. Вік 4+. Тривалість вистави 45 хвилин.

Драматургиня – Наталка Блок

Режисер – Гліб Тюпін

Художниця – Катерина Секрет

Композитор – заслужений діяч мистецтв України Тимур Полянський