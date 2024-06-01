Київський театр ляльок запрошує на прем'єру науково-пригодницької вистави «Місто за шпалерами»

1 червня 2024 13:33 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Київський театр ляльок запрошує на прем'єру науково-пригодницької вистави «Місто за шпалерами»
Київський театр ляльок запрошує на прем'єру науково-пригодницької вистави «Місто за шпалерами»
Пресслужба

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра запрошує маленьких глядачів на прем'єру вистави «Місто за шпалерами» режисера Гліба Тюпіна.

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Науково-пригодницька вистава «Місто за Шпалерами» за допомогою ляльок та мультиплікації розкаже незвичну історію про двох братів-мишенят Тихона та Льошу. Подорожуючи заплутаними лабіринтами лабораторії, вони відправляються на пошуки своєї Мами, яка зникла у загадковому «Місті за Шпалерами».

Щоб туди потрапити і врятувати Маму, їм треба буде поставити не один експеримент, зустрітися з інколи дивними героями та збудувати справжній фантастичний телепорт до «Міста за Шпалерами».

Вистава у захопливій формі розказує дітям про цінність фантазії, доброти та любові до своєї сім’ї. Вік 4+. Тривалість вистави 45 хвилин.

Драматургиня – Наталка Блок
Режисер – Гліб Тюпін
Художниця – Катерина Секрет
Композитор – заслужений діяч  мистецтв України Тимур Полянський

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