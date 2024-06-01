Київський театр ляльок запрошує на прем'єру науково-пригодницької вистави «Місто за шпалерами»
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра запрошує маленьких глядачів на прем'єру вистави «Місто за шпалерами» режисера Гліба Тюпіна.
Щоб туди потрапити і врятувати Маму, їм треба буде поставити не один експеримент, зустрітися з інколи дивними героями та збудувати справжній фантастичний телепорт до «Міста за Шпалерами».
Вистава у захопливій формі розказує дітям про цінність фантазії, доброти та любові до своєї сім’ї. Вік 4+. Тривалість вистави 45 хвилин.
Драматургиня – Наталка Блок
Режисер – Гліб Тюпін
Художниця – Катерина Секрет
Композитор – заслужений діяч мистецтв України Тимур Полянський