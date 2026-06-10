Театр, кабаре, джаз і триб'юти: афіша червня Caribbean Club і Pepper's Club

Театр, кабаре, джаз і триб'юти: афіша червня Caribbean Club і Pepper's Club

Червень у Caribbean Club і Pepper's Club – це вечори, які хочеться планувати заздалегідь: театр і кабаре, джаз і рок-н-рол, благодійні концерти й танцювальні вечірки з живими гуртами.

Caribbean Club робить ставку на великі формати: вистави театру «Чорний Квадрат», вар’єте «Рояль» і щосуботні Caribbean Disco Party.

Pepper's Club тримає баланс між музикою та благодійністю: щочетверга – #НаШапку на підтримку фонду «СВОЇ», щонеділі — безкоштовні триб'юти серії «Королі Триб'ютів», щоп'ятниці й щосуботи – живі вечори з роком, попом і українськими хітами. А ще – джазові вечори, музичні батли й гумористичний концерт для дорослих

Розклад найближчих подій Сaribbean Club

5 і 19 червня: вар’єте «Рояль»

У червні вар’єте «Рояль» двічі з’явиться на сцені Caribbean Club – камерне шоу для дорослої аудиторії, створене в естетиці класичного кабаре. Формат поєднує вокальні номери, хореографію та музичні перформанси, вибудувані як цілісна сценічна історія – із паризькою атмосферою, живою музикою та витонченою сценічною естетикою.

Музичну частину програми створив Олексій Боголюбов, а за постановки відповідають українські танцівниці, учасниці проєктів «Танцюю для тебе» та «Танці із зірками» – Анна Паламарчук, Катерина Тришина та Світлана Черниш. У вартість квитка входить відвідування шоу та пляшка просеко або вина на двох.

Під час обох показів триватиме збір коштів на підтримку ЗСУ.

6, 13, 20 і 27 червня: Caribbean Disco Party

У червні Caribbean Club продовжує серію фірмових вечірок – Caribbean Disco Party із живою музикою, танцювальними хітами й caribbean vibes.

Щосуботи з 18:30 до 22:30 на сцені виступатимуть No Comments Band, SPARK Band, TOKYO та F.L.I.R.T., які переосмислюють популярні треки в драйвових концертних версіях. Між виступами ритм вечора підтримує DJ Mustafaev.

6, 10, 13, 17, 20, 24, 25 і 27 червня: вистави театру «Чорний Квадрат»

У червні Caribbean Club знову приймає театр «Чорний Квадрат» із серією вистав у жанрі сучасної комедії про стосунки й повсякденне життя. На сцені – «Ігри для дорослих», «Дві смужки або подвійна цілісна любов!», «Щастя завжди поруч», «Ліворуч від розлуки…», «Про любов ми не домовлялись», «Медовий місяць» та інші постановки. У центрі сюжетів – кохання, ревнощі, флірт і побутові конфлікти, подані з іронією та без вульгарності.

Вистави відбуваються українською мовою і розраховані на дорослу аудиторію, яка впізнає себе в кожній із ситуацій на сцені.

26 червня: LATIN’N’DISCO

У Caribbean Club відбудеться LATIN’N’DISCO – вечірка з циклу «Пашина 20-ка», авторського проєкту Павла Шилька (DJ Pasha), у якому культові хіти звучать наживо в новому прочитанні.

Цього разу програма об’єднає латиноамериканські хіти, зокрема пісні Енріке Іглесіаса, Шакіри, Рікі Мартіна, Дженніфер Лопес, Карлоса Сантани та інших артистів. На гостей чекають живе виконання, латиноамериканські ритми, історії від Павла Шилька та DJ-сет від DJ Mustafaev.

Розклад найближчих подій Pepper's Club

7, 14 і 21 червня: серія концертів «Королі Триб’ютів»

У червні продовжується серія безкоштовних live-виступів «Королі Триб’ютів», присвячених музиці культових артистів і гуртів різних епох.

7 червня гурт M.Others зіграє триб’ют Nirvana. 14 червня The Riders представлять програму з музикою The Doors. 21 червня Maski Band зіграє Disco 80’s – програму із танцювальними хітами 1980-х у живому виконанні.

10 червня: хіти Френка Сінатри від Kyiv Jazz Quintet

Kyiv Jazz Quintet представить програму з хітів Френка Сінатри. У концерті прозвучать My Way, Fly Me to the Moon, New York, New York та інші відомі композиції.

Формат вечора – камерний джазовий лайв із поєднанням ліричних балад і драйвових джазових стандартів.

11, 18 і 25 червня: благодійні концерти #НаШапку

У червні Pepper's Club продовжує проєкт #НаШапку – серію благодійних концертів із вільним входом на підтримку фонду «СВОЇ», який збирає кошти на кісткові імпланти для поранених українських захисників. Щочетверга о 18:00 на сцені – різні за жанром,

11 червня сцену займе консорт OverTone з програмою «Sacro e Profano» – концертними й оперними аріями та духовними творами Антоніо Вівальді в автентичному виконанні. 18 червня – концерт гурту ФІОЛЕТ. 25 червня серію завершать «Королівські зайці».

16 червня: Олексій Коган та Jazz in Kyiv Band

Олексій Коган і Jazz in Kyiv Band представлять програму «Ваше і Наше улюблене» – джазовий вечір із легким блюзовим настроєм.

В основі програми – авторська добірка композицій у камерному форматі. Акцент вечора – живе інструментальне звучання, теплі тембри й рівний грув.

17 червня: «Пашина 20. Битва імен» – Майкл Джексон, Prince і Бруно Марс

Павло Шилько (DJ Паша) продовжує свій формат музичного хіт-параду, побудованого як «битва імен». Цього разу програма об’єднає музику Майкла Джексона, Prince та Бруно Марса. Їхні хіти прозвучать наживо у виконанні українських артистів у форматі концертного батлу.

Упродовж вечора дві команди виконуватимуть відомі пісні, а глядачі зможуть впливати на хід події, обираючи переможця. Між музичними номерами Павло Шилько розповідатиме історії та цікаві факти про артистів, чиї хіти увійшли до програми.

23 червня: Купала з Folkulaka

На Купала в Pepper’s Club виступить Folkulaka – київський горор-фолк гурт, який поєднує український фольклор із сучасним звучанням і містичними сюжетами.

У піснях Folkulaka з’являються відьми, вовкулаки, мавки та упирі, а концерти гурту перетворюються на театралізоване шоу з яскравими образами й живою взаємодією з публікою. Цього вечора старовинні наспіви зустрінуться з сучасними ритмами, а купальська містика – із драйвом живого концерту.

28 червня: концерт гурту «Мертвий Півень»

Культовий гурт «Мертвий Півень» зіграє в Києві єдиний концерт із програмою «30 років альбому IL Testamento». Після sold out у Львові музиканти виконають наживо альбом 1996 року – саме у столиці відбулася його презентація 30 років тому.

Програма прозвучить у форматі song by song. На концерті також будуть ексклюзивні прем’єри, запрошені гості, колекційний вініл IL Testamento з автографами музикантів і аукціон артефактів гурту на підтримку Сил оборони.

30 червня: концерт 30 червня: ТІЧЕЗ БІЧЕЗ

ТІЧЕЗ БІЧЕЗ – жіночий гумористичний дует Ольги Лізгунової, ексучасниці гуртів «Скрябін» і «Пающіє Труси», та Анни Воєводіної, учасниці проєкту DRESS CODE.

Танці щоп’ятниці та щосуботи: live-вечори у Pepper’s Club

У програмі – іронічні треки про вік, стосунки, побут і ситуації з реального життя, зокрема «За 40», «Комбуча», «Мужчина без воліс», «Отьокі» та інші пісні. Формат концерту – 18+, із відвертими текстами, сарказмом і самоіронією.

У червні в Pepper’s Club тривають танцювальні вечори із живими виступами. Щоп’ятниці та щосуботи тут гратимуть рок, попкавери, українські треки й хіти, які швидко підхоплює зал.

На сцені протягом місяця – Pentagon, Bandaband, CRISPY Band і STORIES LIVE BAND.

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