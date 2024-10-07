Перформативний театр AKTORSTVO theatre зіграє знакову виставу українського фізичного театру ТИ - АТЛАНТИДА
Це унікальний пластичний перформанс, де поєдналися вода, полотна та найбільша в Україні екранна проєкція.
Атлантида – загублений, унікальний і міфічний світ, що давно зник. У кожного з нас є своя Атлантида. Хтось шукає її в минулому, інші – в майбутньому, але ця історія відбувається тут і зараз, із кожним з нас. Ми втратили свою Атлантиду повністю або частково, і лише ми здатні її віднайти.
Вистава створює метафоричний простір величного, надлюдського та міфічного, занурюючи нас у вигаданий світ. Вона вчить нас літати над землею й дихати під водою. Показує, яку жертву приносили найпросвітленіші люди Землі, і запитує, чи готові ми зробити це сьогодні.
“Ти - Атлантида. Світ чекає твоєї появи!”: слоган дійства.
- Режисер – Люся Пономаренко
- Хореограф-постановник – Іван Юрків.
- Музика – Євген Хмара, Анатолій Гернаденко, Сергій Бакай, DIRESH, ODARA.
Чому варто подивитись перформативну виставу “ТИ – АТЛАНТИДА”? Для того, щоб:
- Задуматися над глибокими питаннями існування.
- Відчути велич і красу людської душі.
- Надихнутися вірою у власний потенціал.
Тривалість вистави – 80 хвилин.
Коли: 10 жовтня, 2 сеанси о 17:30 та 20:00.
Де: Київ, пр-т Степана Бандери, 23, Pochayna Event Hall, 3 поверх ТЦ GORODOK Gallery
Вартість: 350-900 грн
Квитки: https://kyiv.karabas.com/ua/teatral-no-mul-timediyne-shou-ty-atlantyda/
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