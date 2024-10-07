Перформативний театр AKTORSTVO theatre зіграє знакову виставу українського фізичного театру ТИ - АТЛАНТИДА

7 жовтня 2024 13:46 Редакция
Перформативний театр AKTORSTVO theatre зіграє знакову виставу українського фізичного театру ТИ - АТЛАНТИДА
Пресслужба

Це унікальний пластичний перформанс, де поєдналися вода, полотна та найбільша в Україні екранна проєкція.

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Без жодного слова, прямо на очах глядачів розгорнеться історія, створена через красу тіла, щирі емоції 20 танцівників, акторів і перформерів, візуальний контент та чуттєву музику українських композиторів: Євгена Хмари, Анатолія Гернаденка, Сергія Бакая, Diresh і Odara. За численними проханнями глядачів, цього дня, 10 жовтня, відбудеться два покази – о 17:30 та 20:00 у Pochayna Event Hall.

Атлантида – загублений, унікальний і міфічний світ, що давно зник. У кожного з нас є своя Атлантида. Хтось шукає її в минулому, інші – в майбутньому, але ця історія відбувається тут і зараз, із кожним з нас. Ми втратили свою Атлантиду повністю або частково, і лише ми здатні її віднайти.

AKTORSTVO theatre зіграє знакову виставу українського фізичного театру ТИ - АТЛАНТИДА / Пресслужба

Вистава створює метафоричний простір величного, надлюдського та міфічного, занурюючи нас у вигаданий світ. Вона вчить нас літати над землею й дихати під водою. Показує, яку жертву приносили найпросвітленіші люди Землі, і запитує, чи готові ми зробити це сьогодні.

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Люся Пономаренко, засновниця театру і режисерка, розповідає: “Ми перенесемося в Новий вимір, який утворився завдяки чуттєвим людям Землі та величним філософам Атлантиди. Пропонуємо прислухатись до відчуттів та пройти свій власний неповторний шлях до самого себе, де ти вже є ідеальним та унікальним у цьому світі! Твори так, наче це зробила сама природа. Просто передавай те, що маєш. В процесі створення я постійно отримувала символи та знаки, і актори вміло підхоплювали цю правду, від якої мурахи бігали по шкірі. Наша мета – провести людей в інший вимір, де минуле, теперішнє і майбутнє переплітаються. Щомиті ми нові, і саме в цьому полягає магія нашого театру”.

AKTORSTVO theatre зіграє знакову виставу українського фізичного театру ТИ - АТЛАНТИДА / Пресслужба

“Ти - Атлантида. Світ чекає твоєї появи!”: слоган дійства.

  • Режисер – Люся Пономаренко
  • Хореограф-постановник – Іван Юрків.
  • Музика – Євген Хмара, Анатолій Гернаденко, Сергій Бакай, DIRESH, ODARA.

Чому варто подивитись перформативну виставу “ТИ – АТЛАНТИДА”? Для того, щоб:

  • Задуматися над глибокими питаннями існування.
  • Відчути велич і красу людської душі.
  • Надихнутися вірою у власний потенціал.

Тривалість вистави – 80 хвилин.

Коли: 10 жовтня, 2 сеанси о 17:30 та 20:00.

Де: Київ, пр-т Степана Бандери, 23, Pochayna Event Hall, 3 поверх ТЦ GORODOK Gallery

Вартість: 350-900 грн

Квитки: https://kyiv.karabas.com/ua/teatral-no-mul-timediyne-shou-ty-atlantyda/

Нагадаємо, 

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