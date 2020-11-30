В Трускавце состоится ежегодный фестиваль памяти Муслима Магомаева

С 1 по 4 декабря 2020 в курортной столице Украины, в Трускавце, состоится III Международный конкурс вокалистов «Памяти Муслима Магомаева».

К участию в конкурсе допускаются профессиональные певцы и певицы в возрасте от 16 до 40 лет, имеющие специальное музыкальное образование, и студенты музыкальных вузов и колледжей. Все участники прошли предварительный слепой отбор по аудио. На финальный отбор в Трускавец приглашены исполнители, набравшие наибольшее количество баллов.

В этом году в связи с противоэпидемическими требованиями конкурс пройдет в непривычном формате: участники, члены жюри и продюсеры на отборочных турах будут присутствовать вживую, а вот зрители смогут присоединиться к конкурсу онлайн.

Прямые включения с отборочных туров и гала-концерта можно посмотреть на официальной странице конкурса.

Расписание эфиров:

2 декабря с 11.00 до 14.00 - отборочный тур конкурса.

3 декабря с 11.00 до 14.00 - отборочный тур конкурса.

4 декабря с 10.00 до 11.30 - итоговая пресс-конференция, розыгрыши призов для зрителей.

С 12.30 до 14.00 - встреча отельеров и рестораторов курорта с чрезвычайным и полномочным послом республики Азербайджан Эльмирой Ахундовой.

С 15.00 до 17.00 - церемония награждения победителей конкурса. Заключительный гала-концерт.