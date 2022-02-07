Цьогоріч у програмі популярного весняного свята «Запальна Масляна на ВДНГ»: виступи VIKTORIA та Кензова, вистава за фольклорними мотивами, вогняне шоу зі спалюванням 3-метрового опудала та розіграші призів

Дводенне святкування Масляної традиційно завершить серію веселих заходів «Зимової країни на ВДНГ». Цього року із зимою в Експоцентрі прощатимуться 5 та 6 березня. Зустрічати весняний сезон будуть, як завжди, масштабно: з народними забавами, концертами від українських зірок і неймовірним різноманіттям млинців. Кульмінацією стане вогняне шоу зі спалюванням 3-метрової ляльки з очерету.

Атмосфера й розваги

Святковий настрій можна буде відчути вже на центральній алеї. На честь весни територію комплексу прикрасять різноколірними стрічками і прапорцями.

Шанувати сонце та весну, відповідно до українських традицій, будуть яскраво: гостей ВДНГ зустрічатимуть святково вбрані ходулісти. А пройшовши повз них, зможете потрапити й до центральної площі — тут проходитимуть вистави зі святковими піснями й танцями. Поруч розміститься 5-метрова лялька-мотанка — символ добробуту, надії та сімейних зв’язків. Традиційно такі ляльки поділяються на три різновиди: іграшки, обереги й обрядові. Останні зі стародавніх часів використовувалися під час святкувань і звалися відповідно: Масляна, Веснянка, Весільна, Купавка, Великодня тощо.

На ВДНГ зустрінуть весну — співами, танцями, виставами та фаєр-шоу / пресс-служба

За прикметами, якщо нудно провести масляний тиждень — весь наступний рік не буде удачі. А от після гарних веселощів у святкові дні, навпаки, далі можна буде гарненько попрацювати. Саме тому серед забав Масляної так багато рухливих ігор. Зокрема, на ВДНГ можна буде взяти участь у традиційних боях із мішками або випробувати себе в перетягуванні канату. Звісно, не без приємних призів для переможців.

Перепочити запрошують на головній алеї, тут влаштують імпровізований сінник: встановлять невеличкі стоги, звірів та символів сонця із сіна, які точно стануть найколоритнішою прикрасою для яскравих фото в Instagram.

Музична програма, конкурси та вогняне шоу

Протягом двох днів на сцені «Запальної Масляної» у концерті від Радіо «П’ятниця» співатимуть популярні українські артисти: Олег Кензов, Оля Цибульська, Віктор Павлік, GROSU, Анна Трінчер, Анна Добриднєва, VIKTORIA, Kamaliya, Тоня Матвієнко та інші. Виступи розпочинатимуться вдень і триватимуть до 21:00. Більш детальний розклад згодом опублікують на сайті ВДНГ.

На ВДНГ зустрінуть весну — співами, танцями, виставами та фаєр-шоу / пресс-служба

Конкурси й тематичні вікторини з призами проводитимуть на головній сцені з 13:00 до 16:00.

Фінал святкування «Масляної на ВДНГ» традиційно буде гарячим: своє шоу покаже вогняний театр, яскравою крапкою якого стане спалювання 3-метрової ляльки з очерету, що символізує прощання з холодним сезоном.

Святкові частування

Звісно, Масляна без млинців неможлива! Адже це — апетитний символ сонця: круглий, гарячий і дуже смачний. За легендами, з масляними млинцями передаються сонячна могутність і тепло, тому їх на фуд-корті заготують чимало: солодких — із сиром, нутелою, яблуками та бананами, солоних — з ікрою і шинкою, яскравих — зі шпинатом.

На ВДНГ зустрінуть весну — співами, танцями, виставами та фаєр-шоу / пресс-служба

Також гостей Масляної будуть пригощати гарячим бограчем, пловом, стравами на грилі та іншою смакотою. Ну а серед напоїв — глінтвейни, грог, наливки, запашні чаї та какао.

Деякі масляні смаколики можна буде захопити й додому — на святковому ярмарку, як завжди, продаються домашній мед, сири та солодощі.

По закінченні Масляної святкові локації «Зимової країни» працюватимуть іще 2 дні (до 8 березня). Проте це вже справжні весняні вихідні, адже весна завжди приходить одразу після Масляної.