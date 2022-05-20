Літо на ВДНГ повертається: локації, що відновили роботу на території комплексу
Київ розквітає разом з весною, а ВДНГ готується зустрічати літній сезон у бойовому та дуже оптимістичному настрої.
На території Національного комплексу «Експоцентр України» відновлюють свою роботу постійні локації та кафе.
Для відпочинку з дітьми
Простір сімейного відпочинку KACHELI
- Локація знаходиться зліва від центрального входу
- Режим роботи: щодня з 10:00 до 19:00, у вихідні з 10:00 до 20:00
- Вартість квитків: 60 грн, для дітей зростом до 120 см - вхід вільний
Фабрика атракціонів
- Локація на центральній площі між 4 та 6 павільйонами
- Режим роботи: у будні з 12:00 до 20:00, у вихідні з 10:00 до 21:00
- Вартість квитків: від 100 до 200 грн
У «Дзеркальному лабіринті Мая» можна добряче заблукати поміж власних зображень. У «Гравітації» поринути у космічні пригоди та випробувати на міцність організм, долаючи круті стіни та стелі. У «Джокері» спробувати вибратись з кімнати, що містить безліч таємних пасток та перешкод.
Зона дитячих розваг KidCity
- Локація біля павільйонів №5 і №10
- Режим роботи: 3 10:00 до 20:00
- Вартість: від 50 до 300 грн
Ідеальний дитячий світ, де можна досхочу настрибатися на батуті чи джампі, побавитись у лабіринті, покататися на потязі й каруселі, наловити риби під час вигаданої риболовлі чи навчитись керувати веломобілем. Тут діти можуть робити все, що вдома їм забороняють батьки.
Мотузковий SkyPark
- Локація знаходиться між павільйонами №1 та №2
- Режим роботи: з 10:00 до 20:00 (каса працює до 19:30)
- Вартість: від 60 до 600 грн
У SkyPark розташовано 9 мотузкових трас різної складності. Маленькі відвідувачі зможуть пройти найменшу, яку розраховано на дітей віком від 3-х років, а підлітки та дорослі — випробувати свою сміливість під час їзди на скейті чи велосипеді по тросу серед дерев. Якщо ж і цього буде замало, у парку завжди можна спробувати пройти спіраль ДНК, загадковий тибетський мостик, хиткий рукохід, або відчути, що таке вільне падіння на пристрої QuickJump.
Величезний батут
- Локація знаходиться за павільйоном №4
- Години роботи: з 10:00 до 20:00
- Вартість: 150 грн безліміт
Для активного дозвілля
Прокат велосипедів та електротранспорту Veliki.ua та Velolife
- Режим роботи: з 10:00 до 19:00
- Вартість (за годину): електротранспорт 300 грн; дорослі велосипеди: від 90 до 150 грн; дитячі велосипеди: 60 грн; самокати: від 200 до 300 грн
У двох пунктах прокату, що розташовані на центральному та південному вході ВДНГ, можна обрати ровер, або круїзер до вподоби й відправитись велопрогулянку квітучою територією Експоцентру. Для тих же, хто планує побачення — в наявності двомісні тандеми. Для молоді — роликові ковзани, самокати й електротранспорт.
Шоломи, наплічники, налокітники, наколінники й решта необхідного захисту для активного катання також в наявності.
Урбан-парк
- Липова алея
- Режим роботи: цілодобово
- Безкоштовно
Найпопулярніша спортивна локація ВДНГ знов відкрита для поціновувачів екстремальних видів спорту. Тут працюють скейт-парк площею 2500 м², спот для занять вуличними танцями, зони для воркауту та паркуру, майданчики для гри у баскетбол, стритбол, панна-футбол, столи для тенісу.
Пейнтбол й лазертаг Ganz
- Локація розташована за павільйон №21
- Режим роботи: з 10:00 до 20:00 (за попереднім записом)
- Вартість: від 350 грн за лазертаг та від 500 грн за пейнтбол
Rejo: футбольні та тенісні поля
- Локація біля лісопаркової зони, неподалік від урбан-парку
- Режим роботи: з 7:00 до 23:00
- Вартість: від 200 до 600 грн за годину
Поля, що підходят для занять футболом, тенісом та міні-футболом. На локації є індивидуальні роздягальні та душови кімнати. Забронювати поле для гри на певний час та годину можна онлайн або зателефонувавши адміністратору за номером, що вказано на сайті локації.
Extreme rent
- Праворуч від центрального входу, біля Пікнік-саду
- Режим роботи: п’ятниця-неділя з 11:00 до 21:00
- Вартість: від 250 грн
Локація, де можна добряче випустити енергію під час заїздів на джипах, квадроциклах, кросових мотоциклах та іншій техніці. Усі послуги доступні для дітей віком від 4-х років.
Для натхнення:
Оранжерея
- Праворуч від центрального входу
- Режим роботи: з 12:00 до 20:00
- Вартість: від 60 до 80 грн, лише безготівковий розрахунок
Kitchen&Garden
- Праворуч від павільйону №10
- Режим роботи: з 11:00 до 20:00 (понеділок вихідний)
- Безкоштовно
Мандруючи просторами ВДНГ, рано чи пізно ви обов’язково натрапите на цю студію декоративних рослин та центр садівництва і мікрофермерства. Упізнати місце дуже легко — блакитний будиночок наче зійшов зі світлин Pinterest. Тут можна придбати м'яту, чебрець, розмарин та чимало інших пряно-ароматичних трав для облаштування власного мінігороду на підвіконні. Також в асортименті магазину: товари для садівництва, кімнатні рослини, саджанці, сукуленти, кактуси й декоративні композиції з квітів. Поруч розташувався просторий яблуневий сад, в якому навесні дуже приємно посидіти біля квітучих дерев — з кавою або лимонадом, які можна придбати у кав’ярні поруч.
Венеціанська карусель
- Центральна алея ВДНГ
- Режим роботи: з 10:00 до 22:00
- Вартість: 50 грн
Єдина в Україні двоярусна карусель — найкраще місце для романтичного побачення та фотосетів. Дизайн каруселі був розроблений італійськими майстрами та виготовлений ексклюзивно для України. Відтоді для дітей — це казка, а для закоханих — найромантичніше місце в Києві.
Для сніданка, обіду, вечері
Coffee Lover
- Павільйон № 15
- Режим роботи: у будні з 10:00 до 18:00, у вихідні з 10:00 до 20:00
Biologist
- Праворуч від центральної алеї
- Режим роботи: у середу та четвер з 12:00 до 22:00, п’ятниця-неділя з 11:00 до 22:00
Місце, що об’єднує поціновувачів гарного кіно, музики, мистецтва і вина. Винна карта закладу налічує близько 150 вин, тому не дивно, що тут проводять чимало різноманітних винних подій – дегустацій, лекцій, класів Винної школи. А ще й кінопокази, концерти та багато іншого.
HayLoft Version 2.0
- Праворуч від центрального входу
- Режим роботи: з 11:00 до 23:00
Це місце оцінять насамперед прихильники грилю та натуральності, а також ті гості, що хочуть відпочити у затишному сімейному колі. Страви тут готують грилі та відкритому вогні. Тож – і риба, і м'ясо, і овочі виходять дуже смачними.
Білий Налив
- Між павільйонами №6 та №8
- Режим роботи: з 10:00 до 21:00
- Місце про маленькі гріхи, які варто собі дозволяти.
У меню закладу: розливний сидр, наливки і кальвадос, хот-доги та устриці.
Адміністрація Експоцентру просить не нехтувати сигналами повітряної тривоги. При звуках сирени усі локації закриваються, а відвідувачів просять пройти до найближчого бомбосховища у павільйонах №1 та № 5.