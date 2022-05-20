Літо на ВДНГ повертається: локації, що відновили роботу на території комплексу

Київ розквітає разом з весною, а ВДНГ готується зустрічати літній сезон у бойовому та дуже оптимістичному настрої.

На території Національного комплексу «Експоцентр України» відновлюють свою роботу постійні локації та кафе.

Для відпочинку з дітьми

Простір сімейного відпочинку KACHELI

Локація знаходиться зліва від центрального входу

Режим роботи: щодня з 10:00 до 19:00, у вихідні з 10:00 до 20:00

Вартість квитків: 60 грн, для дітей зростом до 120 см - вхід вільний

Улюблена локація маленьких відвідувачів ВДНГ та їхніх мам. На території зеленого та екологічного простору розміщується щонайменше 40 гойдалок для дітей будь-якого віку. Дерев’яні, мотузкові, традиційні та незвичні. Через велику пропозицію розваг відвідуванням парку з легкістю можна зайняти дитину протягом усього дня. Дорослі у цей час зможуть перепочити на зручних лавках в тіні, або випробувати гойдалки, що будуть цікаві всім гостям, незалежно від віку та великий батут.

Фабрика атракціонів

Локація на центральній площі між 4 та 6 павільйонами

Режим роботи: у будні з 12:00 до 20:00, у вихідні з 10:00 до 21:00

Вартість квитків: від 100 до 200 грн

У «Дзеркальному лабіринті Мая» можна добряче заблукати поміж власних зображень. У «Гравітації» поринути у космічні пригоди та випробувати на міцність організм, долаючи круті стіни та стелі. У «Джокері» спробувати вибратись з кімнати, що містить безліч таємних пасток та перешкод.

Зона дитячих розваг KidCity

Локація біля павільйонів №5 і №10

Режим роботи: 3 10:00 до 20:00

Вартість: від 50 до 300 грн

Ідеальний дитячий світ, де можна досхочу настрибатися на батуті чи джампі, побавитись у лабіринті, покататися на потязі й каруселі, наловити риби під час вигаданої риболовлі чи навчитись керувати веломобілем. Тут діти можуть робити все, що вдома їм забороняють батьки.

Мотузковий SkyPark

Локація знаходиться між павільйонами №1 та №2

Режим роботи: з 10:00 до 20:00 (каса працює до 19:30)

Вартість: від 60 до 600 грн

У SkyPark розташовано 9 мотузкових трас різної складності. Маленькі відвідувачі зможуть пройти найменшу, яку розраховано на дітей віком від 3-х років, а підлітки та дорослі — випробувати свою сміливість під час їзди на скейті чи велосипеді по тросу серед дерев. Якщо ж і цього буде замало, у парку завжди можна спробувати пройти спіраль ДНК, загадковий тибетський мостик, хиткий рукохід, або відчути, що таке вільне падіння на пристрої QuickJump.

Величезний батут

Локація знаходиться за павільйоном №4

Години роботи: з 10:00 до 20:00

Вартість: 150 грн безліміт

Надувна гірка з батутами розрахована на грайливих та сміливих бешкетників, яким важко всидіти на місці. Батут — це ідеальне місце, де можна випустити енергію, що накопичилась за час сидіння вдома, а також отримати вдосталь позитивних емоцій від стрибків догори досхочу. Батьки можуть стрибати разом з малими, обмежень щодо ваги — немає.

Для активного дозвілля

Прокат велосипедів та електротранспорту Veliki.ua та Velolife

Режим роботи: з 10:00 до 19:00

Вартість (за годину): електротранспорт 300 грн; дорослі велосипеди: від 90 до 150 грн; дитячі велосипеди: 60 грн; самокати: від 200 до 300 грн

У двох пунктах прокату, що розташовані на центральному та південному вході ВДНГ, можна обрати ровер, або круїзер до вподоби й відправитись велопрогулянку квітучою територією Експоцентру. Для тих же, хто планує побачення — в наявності двомісні тандеми. Для молоді — роликові ковзани, самокати й електротранспорт.

Шоломи, наплічники, налокітники, наколінники й решта необхідного захисту для активного катання також в наявності.

Урбан-парк

Липова алея

Режим роботи: цілодобово

Безкоштовно

Найпопулярніша спортивна локація ВДНГ знов відкрита для поціновувачів екстремальних видів спорту. Тут працюють скейт-парк площею 2500 м², спот для занять вуличними танцями, зони для воркауту та паркуру, майданчики для гри у баскетбол, стритбол, панна-футбол, столи для тенісу.

Пейнтбол й лазертаг Ganz

Локація розташована за павільйон №21

Режим роботи: з 10:00 до 20:00 (за попереднім записом)

Вартість: від 350 грн за лазертаг та від 500 грн за пейнтбол

Командні ігри піднімають дух та дозволять якнайкраще виявити та поліпшити лідерські якості. До того ж подібна активність залишає по собі гарні емоції та відчуття драйву. У Ganz пропонують дорослий формат пейнтболу та дитячий варіант розваги. Для гри в останній використовуються легкі пейнтбольні рушниці малого калібру і спеціальні кульки з тонкою оболонкою, які є абсолютно нетравматичними.

Rejo: футбольні та тенісні поля

Локація біля лісопаркової зони, неподалік від урбан-парку

Режим роботи: з 7:00 до 23:00

Вартість: від 200 до 600 грн за годину

Поля, що підходят для занять футболом, тенісом та міні-футболом. На локації є індивидуальні роздягальні та душови кімнати. Забронювати поле для гри на певний час та годину можна онлайн або зателефонувавши адміністратору за номером, що вказано на сайті локації.

Extreme rent

Праворуч від центрального входу, біля Пікнік-саду

Режим роботи: п’ятниця-неділя з 11:00 до 21:00

Вартість: від 250 грн

Локація, де можна добряче випустити енергію під час заїздів на джипах, квадроциклах, кросових мотоциклах та іншій техніці. Усі послуги доступні для дітей віком від 4-х років.

Для натхнення:

Оранжерея

Праворуч від центрального входу

Режим роботи: з 12:00 до 20:00

Вартість: від 60 до 80 грн, лише безготівковий розрахунок

Головний insta-плейс Національного комплексу «Експоцентр України» знов приймає гостей. Попри воєнний стан у країні, цієї весни в Оранжереї вперше за останні сім років розквітла хурма, наразі цвітуть кактуси, а нещодавно зібрали врожай цитрусових. До того ж як і раніше в Оранжереї можна зробити найкращі фото у свій instagram та сімейний альбом. За попереднім записом локація відкрита для професійних фото- та відеозйомок, деталі можна дізнатися в адміністрації та на сайті ВДНГ. А незабаром свою роботу відновить і Hendrick's бар у середині.

Kitchen&Garden

Праворуч від павільйону №10

Режим роботи: з 11:00 до 20:00 (понеділок вихідний)

Безкоштовно

Мандруючи просторами ВДНГ, рано чи пізно ви обов’язково натрапите на цю студію декоративних рослин та центр садівництва і мікрофермерства. Упізнати місце дуже легко — блакитний будиночок наче зійшов зі світлин Pinterest. Тут можна придбати м'яту, чебрець, розмарин та чимало інших пряно-ароматичних трав для облаштування власного мінігороду на підвіконні. Також в асортименті магазину: товари для садівництва, кімнатні рослини, саджанці, сукуленти, кактуси й декоративні композиції з квітів. Поруч розташувався просторий яблуневий сад, в якому навесні дуже приємно посидіти біля квітучих дерев — з кавою або лимонадом, які можна придбати у кав’ярні поруч.

Венеціанська карусель

Центральна алея ВДНГ

Режим роботи: з 10:00 до 22:00

Вартість: 50 грн

Єдина в Україні двоярусна карусель — найкраще місце для романтичного побачення та фотосетів. Дизайн каруселі був розроблений італійськими майстрами та виготовлений ексклюзивно для України. Відтоді для дітей — це казка, а для закоханих — найромантичніше місце в Києві.

Для сніданка, обіду, вечері

Coffee Lover

Павільйон № 15

Режим роботи: у будні з 10:00 до 18:00, у вихідні з 10:00 до 20:00

Coffee Lover – це місце, де можна випити якісну каву, поснідати, попрацювати та відпочити з друзями. А на додаток побачити, як зелене зерно перетворюється у свіжообсмажене, а потім і в чашку гарячої кави. У меню кав’ярні — класичні кавові напої на основі еспресо: капучино, лате та інші, а також альтернатива: V60, фільтр кава, аеропрес. А до кави та напоїв широкий вибір сніданків, сендвічів, салатів та десертів.

Biologist

Праворуч від центральної алеї

Режим роботи: у середу та четвер з 12:00 до 22:00, п’ятниця-неділя з 11:00 до 22:00

Місце, що об’єднує поціновувачів гарного кіно, музики, мистецтва і вина. Винна карта закладу налічує близько 150 вин, тому не дивно, що тут проводять чимало різноманітних винних подій – дегустацій, лекцій, класів Винної школи. А ще й кінопокази, концерти та багато іншого.

HayLoft Version 2.0

Праворуч від центрального входу

Режим роботи: з 11:00 до 23:00

Це місце оцінять насамперед прихильники грилю та натуральності, а також ті гості, що хочуть відпочити у затишному сімейному колі. Страви тут готують грилі та відкритому вогні. Тож – і риба, і м'ясо, і овочі виходять дуже смачними.

Білий Налив

Між павільйонами №6 та №8

Режим роботи: з 10:00 до 21:00

Місце про маленькі гріхи, які варто собі дозволяти.

У меню закладу: розливний сидр, наливки і кальвадос, хот-доги та устриці.

Адміністрація Експоцентру просить не нехтувати сигналами повітряної тривоги. При звуках сирени усі локації закриваються, а відвідувачів просять пройти до найближчого бомбосховища у павільйонах №1 та № 5.