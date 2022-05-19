Дар’я Петрожицька вперше розповіла про свого хлопця, і як опинилася у Німеччині

19 мая 2022 11:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Дар’я Петрожицька вперше розповіла про свого хлопця, і як опинилася у Німеччині
Акторка Дар’я Петрожицька
instagram.com/petrozhitskaya

Акторка Дар’я Петрожицька у відвертому інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» каналу «Україна», розповіла, як змінилось її життя за час війни в Україні та зізналась, що пережила надважкий психологічний стан.

Читайте такжеАнатолій Анатоліч розповів, як рятувався з родиною на початку війни: Біля будинку розбився вертоліт
Зірка українського кіно та театру, акторка Дар’я Петрожицька з перших днів війни змушена була залишити свою домівку у Києві. Дівчина якийсь час перебувала на території України, але в кінці кінців виїхала за кордон. Зараз акторка разом із сестрою живе у свого хлопця в Німеччині.

Ми поїхали в Гамбург, адже тут живе мій хлопець. У нього тут квартира і він дуже хотів, щоб я приїхала і була в безпеці. Чесно скажу, я не хотіла розповідати про нього, особливо те, що він живе за кордоном, але вже як є, – розповіла Дар’я Петрожицька.

Акторка Дар’я Петрожицька з коханим / instagram.com/petrozhitskaya

Акторка вже оформила статус біженки, але ніяк не може звикнути до вимушеного життя за кордоном. Каже – мова дається їй дуже важко, до того ж постійно крає серце думка про Україну і мирне життя. Тому зірка намагається не сидіти на місці – ходить на мітинги на підтримку своєї країни та спілкується з українцями.

Всі люди, яких я тут зустрічаю, плачуть і кажуть, що хочуть додому. Я ж прошу всіх не поспішати, хоча розумію, як всім важко, – ділиться акторка в інтерв’ю. – Я так сумую за життям! Був період, коли я дуже багато плакала, не знаю, так це чи ні, але, здається, у мене був нервовий зрив. Довелось звернутись до психолога і просити ліки, адже я не могла контролювати свій стан. Але мені не дали рецепт, щоб я справлялась самотужки. Знаєте, я і зараз, згадуючи своє минуле життя, не можу стримати сліз. Наші гастролі, на які ми їхали в автобусах 5-6 годин, щоб зіграти виставу і вирушити назад… як же добре було.

Акторка Дар’я Петрожицька на мітингу / instagram.com/petrozhitskaya

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

новини війна особисте життя зірок Даша Петрожицька

Материалы по теме

Анатолій Анатоліч розповів, як рятувався з родиною на початку війни: Біля будинку розбився вертоліт
Новости

Анатолій Анатоліч розповів, як рятувався з родиною на початку війни: Біля будинку розбився вертоліт
Ахтем Сеїтаблаєв розповів про несподіваний нічний дзвінок Азовця з позивним "Калина"
Новости

Ахтем Сеїтаблаєв розповів про несподіваний нічний дзвінок Азовця з позивним "Калина"
Анастасія Приходько звернулася до Зеленського з проханням
Новости

Анастасія Приходько звернулася до Зеленського з проханням
Дмитро Карпачов розповів, що робити випускникам, які через війну не можуть вступити до вишу
Новости

Дмитро Карпачов розповів, що робити випускникам, які через війну не можуть вступити до вишу
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Тімур Мірошниченко: Організатори Євробачення дбають про свою репутацію

Тімур Мірошниченко: Організатори Євробачення дбають про свою репутацію
Як у першому півфіналі Євробачення 2022 підтримали Україну

Як у першому півфіналі Євробачення 2022 підтримали Україну
Як безпечно користуватися смартфоном під час війни

Як безпечно користуватися смартфоном під час війни
Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022

Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022

Популярное видео

Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022

Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022
Говорить Україна. Хроніки незламності: Розстріляна в Бучі (ефір від 27.04.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Розстріляна в Бучі (ефір від 27.04.2022)
Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022

Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022
Євробачення-2022: хто переміг у фіналі від 14.05.2022

Євробачення-2022: хто переміг у фіналі від 14.05.2022
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK