Дар’я Петрожицька вперше розповіла про свого хлопця, і як опинилася у Німеччині

Акторка Дар’я Петрожицька у відвертому інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» каналу «Україна», розповіла, як змінилось її життя за час війни в Україні та зізналась, що пережила надважкий психологічний стан.

Зірка українського кіно та театру, акторка Дар’я Петрожицька з перших днів війни змушена була залишити свою домівку у Києві. Дівчина якийсь час перебувала на території України, але в кінці кінців виїхала за кордон. Зараз акторка разом із сестрою живе у свого хлопця в Німеччині.

Ми поїхали в Гамбург, адже тут живе мій хлопець. У нього тут квартира і він дуже хотів, щоб я приїхала і була в безпеці. Чесно скажу, я не хотіла розповідати про нього, особливо те, що він живе за кордоном, але вже як є, – розповіла Дар’я Петрожицька.

Акторка Дар’я Петрожицька з коханим / instagram.com/petrozhitskaya

Акторка вже оформила статус біженки, але ніяк не може звикнути до вимушеного життя за кордоном. Каже – мова дається їй дуже важко, до того ж постійно крає серце думка про Україну і мирне життя. Тому зірка намагається не сидіти на місці – ходить на мітинги на підтримку своєї країни та спілкується з українцями.

Всі люди, яких я тут зустрічаю, плачуть і кажуть, що хочуть додому. Я ж прошу всіх не поспішати, хоча розумію, як всім важко, – ділиться акторка в інтерв’ю. – Я так сумую за життям! Був період, коли я дуже багато плакала, не знаю, так це чи ні, але, здається, у мене був нервовий зрив. Довелось звернутись до психолога і просити ліки, адже я не могла контролювати свій стан. Але мені не дали рецепт, щоб я справлялась самотужки. Знаєте, я і зараз, згадуючи своє минуле життя, не можу стримати сліз. Наші гастролі, на які ми їхали в автобусах 5-6 годин, щоб зіграти виставу і вирушити назад… як же добре було.

Акторка Дар’я Петрожицька на мітингу / instagram.com/petrozhitskaya

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