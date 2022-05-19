Анатолій Анатоліч розповів, як рятувався з родиною на початку війни: Біля будинку розбився вертоліт

Ведучий програми «Ранок з Україною» Анатолій Анатоліч та його дружина Юла в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна», розповіли, хто прихистив їхню родину у перший місяць війни.

Будинок Анатолія Анатоліча знаходиться у Вишгороді. Родина ведучого прокинулася 24 лютого о 5 ранку від вибухів, які були поряд з їхнім домом. У цей час Анатоліч збирався на ефір програми «Ранок з Україною». Спочатку дорослі сказали дітям, що це так гучно впала гілка на дах їхнього будинку, але потім пролунали нові вибухи, і всі зрозуміли, що почалася війна.

Була якась панічна атака, тому що ніхто з нас і, мабуть, жоден українець не знав, як себе поводити в цей момент. У мене почали труситися ноги, руки. Чоловік почав швидше збиратися на роботу, Аліса побігла розбудити Лоліту, і вони почали самі збирати свої валізи. Я виходжу на ганок нашого подвір’я, і в цей момент падає ракета. Мене аж підкинуло. Я пам'ятаю кожну секунду, як ми просиділи перші 10 хвилин в своєму підвалі. А потім ми там 3 дні сиділи, – розповіла дружина ведучого, PR-директор Юла.

Родина шоумена чула вибухи з Бучі, яка була дуже поряд. Біля будинку ведучого розбився вертоліт. Анатоліч з дружиною почали збирати тривожну валізу.

Я собі нічого не набрала. Я почала скидувати дитяче харчування для Ніла, нашої третьої дитини. Тому що думала, що Аліса з Лолою можуть хліба з’їсти, сала, чаю попити, а маленька дитина, йому тоді виповнилось 7 місяців, ще тільки їсть спеціальну їжу, і я цілу валізу наклала все, що в мене було з дитячого харчування, – розповіла Юла журналістам каналу «Україна».

Ведучий Анатолій Анатоліч з сім'єю / instagram.com/yulattt

Переломним моментом, коли стало зрозуміло, що треба їхати, став 4 день війни, коли за парканом будинку ведучого почалася перестрілка диверсантів.

Це було дуже жахливо. І ми не знали, куди вони біжать. У нас паркан, вони могли перестрибнути і до будинку побігти. І я пам'ятаю, що ми сіли в машину за 5 хвилин. Розуміння прийшло пізніше, коли вже стало нам відомо про те, що залишили по собі ці буряти і 64 стрілкова бригада в Бучі і в Ірпіні. Ця велика кількість закатованих українців, вбитих цивільних. І ми розуміємо одну річ – в той момент Вишгород міг бути тим самим Ірпінем і Бучею, якби вони так само дійшли. Завдяки героїзму ЗСУ, які так швидко підірвали дамбу, міст і зупинили їх ще на підході до Вишгорода, розумію, що інакше життя родини було під великою загрозою, – пригадала Юла перші дні війни.

Сім’ю ведучого прихистили рідні однокласниці їхньої доньки.

Нас запрошували до себе друзі за кордон, але ми поїхали недалеко, у Кагарлицький район, щоб бути під Києвом. Я очікував, раптом мене будуть викликати на роботу. І там ми провели майже місяць, – розповів Анатолій.

У будинку, де зупинилася родина Анатолія Анатоліча, було 19 людей. Ведучий розповідає, що його старші доньки одразу зрозуміли, що насправді відбувається, адже бачили жахливу картину за вікном.

Коли ми поїхали, то дівчата бачили блокпости, і навіть трупи. На Оболоні була розбита диверсійна група, автомобіль стояв у стовбі. Розбита машина, лежать трупи російських диверсантів, поруч наші військові з автоматами, – розповів Анатоліч журналістам каналу «Україна» і додав, що діти чули розмови дорослих, читали новини у тік-ток, тож говорити, що кожного разу, коли лунав вибух, падає гілка, не мало сенсу.

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