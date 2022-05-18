Учасниця Холостяк-11 Ліза Крутікова: Близько до нас – Ірпінь. Бачили все, що там горіло. І чули всі вибухи

Минулої осені уся країна об’єдналася на СТБ в гордості за неймовірні таланти України, які своїми вміннями дарують надію на світле майбутнє.

Як же склалося життя учасників шоу «Україна має талант» після проєкту? Та як кожен з них протягом цих місяців допомагає країні вистояти проти російської агресії?

25-річна повітряна гімнастка та учасниця «Холостяк-11» Ліза Крутікова розповіла, як три тижні жила під звуки вибухів недалеко від Ірпеня, чим допомагає цивільному населенню як волонтер та як проходить її реабілітація від травми руки, що вона отримала перед фіналом талант-шоу.

Про 24 лютого та 3 тижні у Києві

Це був день, коли ми з молодим чоловіком поставили жирну крапку в нашому ремонті, який тривав кілька місяців. Нам привезли диван. Ми нарешті видихнули, сіли на диван і дивилися Гаррі Поттера до другої ночі. Потім лягли спати. А через кілька годин я прокинулася від дзвінка своєї мами та її слів «Лізонька, збирай валізи, нас бомблять…»

Я не знаю, як передати ці відчуття: коли те, про що читав у книжках чи дивився у фільмах, відбувається наживо. Ти не можеш повірити в це до кінця. На годиннику було близько 5:30. Ми схопили собаку, збігли вниз з 16 поверху сходами, в ліфті страшно було їхати. З того дня ми ночували у бункері. І пробули там три тижні. Там у бункері усі сусіди вже стали як рідні. До останнього не хотіла їхати. Але у Києві ми жили на околиці, близько до нас – Ірпінь. Якщо ми піднімалися нагору, то бачили все, що горіло там. І чули всі вибухи.

Ліза Крутікова у бункері / Пресслужба каналу СТБ

Ліза Крутікова у бункері / Пресслужба каналу СТБ

Про життя на Західній Україні

Нині я живу у Львові. Тут не трясуться вікна і не чутно ПВО, що постійно працює. Але за емоційним станом тобі не легше від того, що ти поїхав. У Києві мій дім, сім'я. Ти постійно з надією що «ось-ось» і повернешся.

Про волонтерство

Я волонтер, використовую свій блог та аудиторію для допомоги ЗСУ та біженцям. Перші дні був сумбур, запити летіли підряд. Знайти машину, житло, їжу... А потім я виділила для себе декілька сфер: допомагала людям оселитися, шукала їм ночівлю, і досі допомагаю людям за індивідуальними запитами.

Є й те, що сильно злить мене. У мене брат, офіцер, воює. І він часто розповідає про погану якість броників: «Повзеш у лісі, а в тебе метал у бік упирається, тому що плитоноска порвалася…» Займаючись волонтерством, я дізнаюся, що 20 броників може їхати і лише 6 доїжджає. Їх розбирають, продають на ОЛХ. Таке дуже злить!

Про благодійні концерти та травму руки

Я дуже жалкую, що невчасно зламала руку. Мене запрошували виступати у Європі на благодійному концерті. Зібрані кошти пішли на допомогу нашій армії. Але рука поки що не здатна на тяжкі фізичні навантаження.

Ліза Крутікова на шоу Україна має талант / Пресслужба каналу СТБ

Я намагаюся не втрачати віри та надії на наше світле майбутнє. Якщо всі посміхатимуться і нестимуть добро, це добро швидше переможе!

Я збентежений як і Ліза, бо сам неодноразово чув такі історії, коли хтось заробляє на війні. Це гріх, особливо зараз. Такі речі треба на рівні закону карати, аби була відповідальність – думаю, наша влада зробить висновки… Я пишався і продовжую пишатися неймовірним талантом Лізи. Вона – наша гордість і я певен, у неї ще буде можливість виступити у фіналі нашого талант-шоу. А тепер вона ще й стала справжнім бійцем на волонтерському фронті. Вдячний їй за допомогу. Я уявив відразу після війни її весілля з хлопцем (сміється). А якщо він довго думатиме, то ми заберемо Лізу не лише на «Україна має талант», а й на «Холостячку»! – поділився враженнями від спілкування з Лізою Григорій Решетнік.

Нагадаємо,