В фантастической вселенной иллюзий: гостей Дарынка ждет развлекательная программа "Алиса в Зазеркалье"

19 и 20 февраля маркет-молл Дарынок приглашает всех желающих провести выходные в компании героев сказки Льюиса Кэролла «Алиса в Зазеркалье».

Предлагаем максимально включить воображение и хорошее настроение и погрузиться в фэнтези-мир вместе с Алисой, Чеширским котом, Красной Королевой, Белым кроликом и другими яркими героями любимой сказки.

С 12 до 18 часов аниматоры и артисты с удивительными декорациями позволят почувствовать себя частью волшебной истории. Праздничный антураж с главной сцены маркет-молла будет создавать зрелищное шоу мыльных шаров и выступление кавер-группы. Тем временем Сумасшедший Шляпник вместе с его добрым другом Чеширским Котом будут развлекать гостей в тематических конкурсах с классными призами.

Когда за дело берется Дарынок, даже грозная Красная Королева превращается в добрую и вежливую – и приглашает всех присоединиться к променаду на территории маркет-молла вместе со своими часовыми, жонглерами и барабанщиками. Будет торжественно!

Белый Кролик, с которого началось удивительное путешествие Алисы, точно разбирается в чудесах, и в эти выходные готов предсказать, что вас ждет в ближайшем будущем. Вы сможете не только получить свое персональное пророчество, но и отведать магические сладости от загадочного проказника.

Кроме того, гости узнают правила королевского крикета и могут проявить свой талант на тематическом мастер-классе.

А дополнят праздничную атмосферу сказочные мимы-цветы — вы же помните их из мультфильма? И, конечно, никто не отменял традиционные угощения бесплатной сладкой ватой, селфирум для мгновенных фотографий на память и аквагрим, благодаря которому можно легко примерить на себя широкую улыбку Чеширского кота.

Еще больше веселых и энергичных развлечений

Очаровательная атмосфера «Алисы в Зазеркалье» подарит сколько хорошего настроения и энергии, что вам непременно захочется продлить выходной танцами и активностями. Тем более в компании уток-стиляг Лалафанфан, которые традиционно готовы раскачать всех присутствующих на мини-дискотеке начиная с 17:00 (главная сцена).

А завершить активный вечер приглашаем на свежий воздух. Огромный каток под открытым небом у Дарынка, площадью 1200 кв.м, так полюбился посетителям, что маркет-молл совместно с Арт-заводом Платформа решил продлить его работу до конца февраля. Катайтесь вволю! Тем более, что каждые выходные вас ждет шоу-программа на льду «Гранд (с 16:30 до 17:00) и дискотека под самую трендовую музыку (с 20:00 до 22:00).

Напомним, все ивенты на "Дарынке" проводятся с соблюдением противоэпидемических мер безопасности.

Подробнее обо всех мероприятиях и активностях ищите на страницах Дарынка в Facebook и Instagram. Ждем вас в маркет-молле Дарынок по адресу: г. Киев, г. Лесная, ул. Магнитогорская, 1а.