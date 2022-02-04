Очутиться в сказке: на Дарынке оживет удивительная история Красавицы и Чудовища

В эти выходные маркет-молл предлагает посетителям мысленно отправиться в старый замок и стать участниками романтической сказки о Белль и заколдованном принце.

Признайтесь, сколько раз вы просматривали или вместе с малышами перечитывали эту душевную историю? И каждый раз, наблюдая, как отвращение юной Белль к Чудовищу переросло в настоящую любовь, в финале говорили себе "Нет, нет, в этот раз я не буду плакать"... а как же!

5 и 6 февраля Красавица и Чудовище отправятся на Дарынок, чтобы подарить гостям сказочную атмосферу и возможность самим стать героями удивительной легенды. Программа, которая продлится с 12:00 до 18:00, будет включать тематическую анимацию с реквизитом - благодаря чему границы между вселенной чудес и реальностью станут очень условными.

На Дарынке оживет удивительная история Красавицы и Чудовища / пресс-служба

Какая же сказка без магии! Загляните в будущее и получите свое личное предсказание: всего два дня загадочная хозяйка Замка готова напророчить вам и встречу с Принцем, и путешествие в город величественных замков, просто настройтесь на волну чуда.

Помните харизматичного Люмьера, которого проклятия колдуньи превратило из метрдотеля замка в канделябр? В эти выходные вы приглашены на волшебный парад Люмьера, который начнется в 12:30.

На Дарынке оживет удивительная история Красавицы и Чудовища / пресс-служба

Если последний лепесток розы опадет, а Чудовище так и не завоюет любви прекрасной Белль, проклятие навсегда оставит его в теле грозного зверя. Это предостережение держало читателей и зрителей в напряжении до конца истории. Создайте Вечную розу собственноручно на мастер-классе от Дарынка – и только вам решать, сколько проживут ее утонченные лепестки. Но лучше же дольше любоваться в своей комнате красотой цветка, который будет дарить романтическое настроение и веру в чудеса.

На Дарынке оживет удивительная история Красавицы и Чудовища / пресс-служба

Но это еще не все – участвуйте в тематических конкурсах, проявляйте смекалку и получайте подарки от маркет-молла. И традиционно маленьких посетителей ожидает угощение бесплатной сладкой ватой и аквагрим, благодаря которому ребенок сможет почувствовать себя Бель, Люмьером или даже колдуньей.

А завершить сказочный вечер лучше всей семьей на катке под открытым небом под атмосферную музыку, согреваясь глинтвейном или горячим чаем. К тому же каждые выходные, с 16:30 до 17 часов можно вживую увидеть шоу на льду, от которого перехватывает дух.

Напоминаем о карантинных ограничениях: для входа в непродовольственные зоны маркет-молла мастхевом остается защитная маска и сертификат о получении по меньшей мере одной дозы вакцинации. На всей территории расположены санитайзеры.

Подробнее обо всех ивентах и активностях ищите на страницах Дарынка в соцсетях. Ждем вас в маркет-молле Дарынок по адресу: г. Киев, г. Лесная, ул. Магнитогорская, 1а.