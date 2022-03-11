Як допомогти дітям, що постраждали від агресії Росії

11 марта 2022 12:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Як допомогти дітям, що постраждали від агресії Росії
Як допомогти дітям, що постраждали від агресії Росії
pixabay.com

​​В Україні запрацював Telegram-бот під назвою Дитина не сама.

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Його створили представники дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, Офісу Президента України, Міністерства соціальної політики України.

Як повідомляє Освітній центр Верховной Ради, діти залишаються найвразливішою категорією під час війни. Багато з них губляться, або залишаються без батьків.

Що їм робити далі? 

Telegram-бот Дитина не сама допоможе знайти батькам свою дитину. Також кожен українець може тимчасово прихистити дитину у своїй сім'ї.

Що ще може бот? 

  • Повідомити про знайдену дитину без дорослого.
  • Висловити бажання дати прихисток для дитини або дітей.
  • Повідомити про надзвичайну ситуацію за участю дитини.
  • Повідомити, що дитині необхідна медична допомога. 

Користуйтеся!

Раніше ми публікували поради, що робити, якщо загубилася дитина?

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