Як допомогти дітям, що постраждали від агресії Росії

Як допомогти дітям, що постраждали від агресії Росії

​​В Україні запрацював Telegram-бот під назвою Дитина не сама.

Його створили представники дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, Офісу Президента України, Міністерства соціальної політики України.

Як повідомляє Освітній центр Верховной Ради, діти залишаються найвразливішою категорією під час війни. Багато з них губляться, або залишаються без батьків.

Що їм робити далі?

Telegram-бот Дитина не сама допоможе знайти батькам свою дитину. Також кожен українець може тимчасово прихистити дитину у своїй сім'ї.

Що ще може бот?

Повідомити про знайдену дитину без дорослого.

Висловити бажання дати прихисток для дитини або дітей.

Повідомити про надзвичайну ситуацію за участю дитини.

Повідомити, що дитині необхідна медична допомога.

Користуйтеся!

Раніше ми публікували поради, що робити, якщо загубилася дитина?