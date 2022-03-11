Як допомогти дітям, що постраждали від агресії Росії
В Україні запрацював Telegram-бот під назвою Дитина не сама.
Як повідомляє Освітній центр Верховной Ради, діти залишаються найвразливішою категорією під час війни. Багато з них губляться, або залишаються без батьків.
Що їм робити далі?
Telegram-бот Дитина не сама допоможе знайти батькам свою дитину. Також кожен українець може тимчасово прихистити дитину у своїй сім'ї.
Що ще може бот?
- Повідомити про знайдену дитину без дорослого.
- Висловити бажання дати прихисток для дитини або дітей.
- Повідомити про надзвичайну ситуацію за участю дитини.
- Повідомити, що дитині необхідна медична допомога.
Користуйтеся!
Раніше ми публікували поради, що робити, якщо загубилася дитина?