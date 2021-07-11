Светлана Тарабарова призналась, что несколько лет после расставания с Дантесом не здоровалась с ним
11 июля 2021 19:00
Певица Светлана Тарабарова
социальная сеть Instagram
Светлана Тарабарова и Владимир Дантес были в отношениях во время проекта Фабрика звезд-2. Пара встречалась недолго, однако очень болезненно расставалась.
исполнительница рассказала, что Владимир был ее первой любовью, поэтому их разрыв оказался очень тяжелым для нее. Артистка даже не желала пересекаться с ним на светских мероприятиях, а если это случалось, то не здоровалась.
Мы были малы, амбициозные, очень энергичные и расстались не очень положительно. 10 лет прошло, или больше, и сейчас мы уже с улыбкой здороваемся. А несколько лет точно не здоровались. И Вова, и я ‒ огонь, а вместе ‒ это просто нереально,‒ откровенничает знаменитость.
Светлана Тарабарова и Владимир Дантес / социальная сеть Instagram
Хочу нам вдвоем приобрести тур в Каппадокию и посмотреть на воздушные шары, покататься, только вдвоем,‒ добавила певица.
Напомним,
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Светлана Тарабарова с мужем Алексеем / социальная сеть Instagram