Светлана Тарабарова призналась, что несколько лет после расставания с Дантесом не здоровалась с ним Катерина Даниленко

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Светлана Тарабарова и Владимир Дантес были в отношениях во время проекта Фабрика звезд-2. Пара встречалась недолго, однако очень болезненно расставалась.