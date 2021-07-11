Светлана Тарабарова призналась, что несколько лет после расставания с Дантесом не здоровалась с ним

11 июля 2021 19:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

Все статьи автора...

Светлана Тарабарова призналась, что несколько лет после расставания с Дантесом не здоровалась с ним
Певица Светлана Тарабарова
социальная сеть Instagram

Светлана Тарабарова и Владимир Дантес были в отношениях во время проекта Фабрика звезд-2. Пара встречалась недолго, однако очень болезненно расставалась.

Читайте такжеПульс учащенный, темп замедленный: Настя Каменских рассказала, как переносит жару
В интервью Кате Осадчей исполнительница рассказала, что Владимир был ее первой любовью, поэтому их разрыв оказался очень тяжелым для нее. Артистка даже не желала пересекаться с ним на светских мероприятиях, а если это случалось, то не здоровалась.

Мы были малы, амбициозные, очень энергичные и расстались не очень положительно. 10 лет прошло, или больше, и сейчас мы уже с улыбкой здороваемся. А несколько лет точно не здоровались. И Вова, и я ‒ огонь, а вместе ‒ это просто нереально,
‒ откровенничает знаменитость.

Светлана Тарабарова и Владимир Дантес / социальная сеть Instagram

Читайте такжеДаша Квиткова из-за схваток и плохого самочувствия отменила празднование дня рождения
В настоящее время каждый из артистов очень счастлив в браке. Все старые обиды забыты, а новые отношения они очень берегут. Дантес признается в любви супруге Наде Дорофеевой, с которой счастлив в официальном браке 6 лет, а Тарабарова на 5-ю годовщину свадьбы подготовила для супруга Алексея романтическую поездку.

Хочу нам вдвоем приобрести тур в Каппадокию и посмотреть на воздушные шары, покататься, только вдвоем,
‒ добавила певица.

Напомним,

Светлана Тарабарова с мужем Алексеем / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд Владимир Дантес социальные сети Светлана Тарабарова фото новости

Материалы по теме

Ольга Сумская с младшей дочерью путешествует Украиной ‒ фото в Туннеле любви
Новости

Ольга Сумская с младшей дочерью путешествует Украиной ‒ фото в Туннеле любви
Тарас Цымбалюк опубликовал первые снимки со своей свадьбы в Карпатах
Новости

Тарас Цымбалюк опубликовал первые снимки со своей свадьбы в Карпатах
Оля Фреймут рассекретила, какой самый большой гонорар получала
Новости

Оля Фреймут рассекретила, какой самый большой гонорар получала
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)
Телешоу

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)

Популярное на сайте

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)
Можешь мне верить: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.07.2021)

Можешь мне верить: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)

Популярное видео

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)
Можешь мне верить: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.07.2021)

Можешь мне верить: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK