Александра Зарицкая заговорила о своей сексуальной ориентации, назвав себя квиром

Солистка группы KAZKA рассказала, как относится к людям с нетрадиционной ориентацией и прокомментировала каминг-аут MELOVIN.

В интервью Кате Осадчей исполнительница назвала себя квиром ‒ человеком с негетеросексуальной ориентацией, чья гендерная идентичность за рамками бинарности «женщина/мужчина». Именно таким термином люди могут обозначить свою негетеронормативность, не раскрывая все карты о себе. Александра же акцентировала внимание на том, что квир для нее это не только про сексуальную ориентацию, но и про избежание рамок, неподчинение и свободу выбора.

Я отношусь к тем людям, которые поддерживают прайды и все меньшинства и квир-людей. Я сама себя считаю квиром. Вообще, квир-люди ‒ люди, которые немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Поэтому, это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, если надо,

‒ рассказывает артистка.

Певица не смогла не прокомментировать каминг-аут коллеги по сцене, певца MELOVIN. С ним знаменитость дружит много лет, поэтому такой поступок не был для нее неожиданностью. Более того, она знала о его бисексуальности.

Конечно, я знала об этом, его бисексуальности, и я знала, что он сделает такой шаг. Я помню, он думал, как это сделать. И именно без слов, как мы все видели. Я знаю, что многие люди всю жизнь не могут рассказать родителям, никому. MELOVIN ‒ очень смелый человек. Чем больше таких смелых людей, тем быстрее мы покажем, что это нормально,

‒ резюмировала звезда.

Напомним,