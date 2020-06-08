Александра Зарицкая в трусах и майке станцевала на балконе ‒ видео
8 июня 2020 13:00
Катерина Даниленко
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая
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Давненько в соцсети Александры Зарицкой не было провокационных постов.
Последний раз артистка
удивляла публику пикантными кадрами еще в январе этого года, когда отдыхала на Шри-Ланке. Сейчас же Саша не сдержала эмоций в связи с предстоящим выходом своей новой песни и станцевала в неглиже на балконе.
Так, девушка опубликовала видео, на котором в трусах и свободной футболке ритмично двигается на балконе под зажигательную песню.
Настроение: танцевать для всех хейтеров. Скоро премьера нового трека! Вот и празднуем,
‒ подписала видео солистка группы KAZKA.
Фолловеры оценили задор и танцевальные навыки Зарицкой: «Очаровательная. Восхищаюсь смелостью», «И я учусь принимать и любить себя такой пышечкой», «Без комплексов! Это круто!», «Она такая открытая. Хочу быть такой же», «Дикие танцы в самом разгаре».
Напомним,