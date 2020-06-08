Александра Зарицкая в трусах и майке станцевала на балконе ‒ видео

8 июня 2020 13:00 Катерина Даниленко
Александра Зарицкая в трусах и майке станцевала на балконе ‒ видео
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая
социальная сеть Instagram

Давненько в соцсети Александры Зарицкой не было провокационных постов.

Читайте такжеЕсли не мальчик, то пойдем за третьим: Илона Гвоздева о реакции мужа на вторую беременность
Последний раз артистка удивляла публику пикантными кадрами еще в январе этого года, когда отдыхала на Шри-Ланке. Сейчас же Саша не сдержала эмоций в связи с предстоящим выходом своей новой песни и станцевала в неглиже на балконе.

Так, девушка опубликовала видео, на котором в трусах и свободной футболке ритмично двигается на балконе под зажигательную песню.

Настроение: танцевать для всех хейтеров. Скоро премьера нового трека! Вот и празднуем,
‒ подписала видео солистка группы KAZKA.

Читайте такжеНаш дуэт распался во всех смыслах: Оля Цибульская о расставании с бойфрендом
Фолловеры оценили задор и танцевальные навыки Зарицкой: «Очаровательная. Восхищаюсь смелостью», «И я учусь принимать и любить себя такой пышечкой», «Без комплексов! Это круто!», «Она такая открытая. Хочу быть такой же», «Дикие танцы в самом разгаре».

Напомним,

 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети пикантные фото Александра Зарицкая новости KAZKA

Материалы по теме

Від пацанки до панянки-4: эпатажная участница – о проблемах в карьере: Это провал!
Новости

Від пацанки до панянки-4: эпатажная участница – о проблемах в карьере: Это провал!Эксклюзив
Мог быть пикантный кадр: Леся Никитюк в мини-платье свалилась со ступенек
Новости

Мог быть пикантный кадр: Леся Никитюк в мини-платье свалилась со ступенек
Гороскоп на 9 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 9 июня 2020 для всех знаков Зодиака
На своей волне: Солистка группы KAZKA в трусах и футболке станцевала на балконе
Новости

На своей волне: Солистка группы KAZKA в трусах и футболке станцевала на балконе

Популярное на сайте

12 интересных фактов о лазерной коррекции зрения

12 интересных фактов о лазерной коррекции зрения
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала

Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала
Она уничтожила мою волю к жизни: Александр Рыбак признался в зависимости, которая длилась 11 лет

Она уничтожила мою волю к жизни: Александр Рыбак признался в зависимости, которая длилась 11 лет

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)

Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK