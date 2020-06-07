Катя Осадчая показала родителей: на кого больше похожа звезда
В семье телеведущей Кати Осадчей праздник ‒ отец знаменитости отмечает день рождения. В связи с этим событием звезда поделилась трогательными кадрами с самыми близкими людьми.
Семья собралась в узком кругу. Среди присутствующих: супруг Кати Юрий Горбунов с их общим сыном Иваном, виновник торжества Александр Владимирович и мама знаменитости Анна Павловна.
З Днем народження тато! Такий чудовий літній день і прекрасне сімейне свято! Многая літа,‒ подписала пост Осадчая.
Напомним,