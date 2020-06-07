Катя Осадчая показала родителей: на кого больше похожа звезда

7 июня 2020 16:00 Катерина Даниленко
Катя Осадчая показала родителей: на кого больше похожа звезда
Телеведущая Катя Осадчая
социальная сеть Instagram

В семье телеведущей Кати Осадчей праздник ‒ отец знаменитости отмечает день рождения. В связи с этим событием звезда поделилась трогательными кадрами с самыми близкими людьми.

Читайте такжеМоя любовь: Старшая дочь Оли Поляковой впервые показала бойфренда
В своих соцсетях ведущая программы «Светская жизнь» родителей показывает крайне редко, только в особых случаях. Так, в день рождения отца артистка опубликовала снимки с семейных посиделок, которые проходили в ее загородном доме.

Семья собралась в узком кругу. Среди присутствующих: супруг Кати Юрий Горбунов с их общим сыном Иваном, виновник торжества Александр Владимирович и мама знаменитости Анна Павловна.

З Днем народження тато! Такий чудовий літній день і прекрасне сімейне свято! Многая літа,
‒ подписала пост Осадчая.

Читайте такжеРаспространяет гей-пропаганду: Светлане Лободе угрожают судом и немалой суммой штрафа
Отметим, что отцу Екатерины исполнилось 73 года. Поклонники и звездные коллеги присоединились к поздравлениям и пожелали ему здоровья и долгих лет жизни.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Катя Осадчая социальные сети фото новости

Материалы по теме

Альбина Джанабаева впервые показала публике младшего сына от Валерия Меладзе
Новости

Альбина Джанабаева впервые показала публике младшего сына от Валерия Меладзе
Очень горячо! Анна Седокова в откровенном белье позирует в ванной
Новости

Очень горячо! Анна Седокова в откровенном белье позирует в ванной
На кого больше похожа звезда: Катя Осадчая показала родителей
Новости

На кого больше похожа звезда: Катя Осадчая показала родителей
Если не мальчик, то пойдем за третьим: Илона Гвоздева о реакции мужа на вторую беременность
Новости

Если не мальчик, то пойдем за третьим: Илона Гвоздева о реакции мужа на вторую беременность

Популярное на сайте

12 интересных фактов о лазерной коррекции зрения

12 интересных фактов о лазерной коррекции зрения
Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)

Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
Как ухаживать за светлыми волосами: советы ведущей Нового канала

Как ухаживать за светлыми волосами: советы ведущей Нового канала
Что посмотреть на канале ТЕТ летом 2020 года

Что посмотреть на канале ТЕТ летом 2020 года

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)

Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK