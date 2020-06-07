Провокационная MARUV призналась, снимает ли напряжение алкоголем перед концертами
7 июня 2020 19:00
Певица MARUV
социальная сеть Instagram
В откровенном интервью для «Світського життя» певица MARUV рассказала, как обстоят у нее дела с алкогольными напитками.
исполнительницы очень часто звучат строки о тусовках, алкоголе, веселье и других радостях жизни. Сама же знаменитость признается, что алкоголь употребляет крайне редко:
Отношения с алкоголем не очень. Потому что я не так много и выпиваю. Надо постоянно быть в фокусе, а когда ты пьян, то это очень сложно. Во-вторых, ты быстро стареешь, очень некрасивая кожа становится, а я хочу еще долго быть молодой и красивой.
Певица MARUV / социальная сеть Instagram
На выступлениях не пью никогда, потому что когда ты выпьешь, у тебя очень ухудшается слух. Есть такое, что если выпил виски, то ты не слышишь высокие частоты, а из-за пива можешь не слышать низкие частоты. Поэтому я такое не практикую,‒ заявила певица.
Напомним,