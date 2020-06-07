Провокационная MARUV призналась, снимает ли напряжение алкоголем перед концертами

7 июня 2020 19:00 Катерина Даниленко
Провокационная MARUV призналась, снимает ли напряжение алкоголем перед концертами
Певица MARUV
социальная сеть Instagram

В откровенном интервью для «Світського життя» певица MARUV рассказала, как обстоят у нее дела с алкогольными напитками.

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В песнях горячей и эпатажной исполнительницы очень часто звучат строки о тусовках, алкоголе, веселье и других радостях жизни. Сама же знаменитость признается, что алкоголь употребляет крайне редко:

Отношения с алкоголем не очень. Потому что я не так много и выпиваю. Надо постоянно быть в фокусе, а когда ты пьян, то это очень сложно. Во-вторых, ты быстро стареешь, очень некрасивая кожа становится, а я хочу еще долго быть молодой и красивой.

Певица MARUV / социальная сеть Instagram

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Для разогрева перед концертами MARUV также никогда не употребляет, ведь это может сказаться на ее вокале.

На выступлениях не пью никогда, потому что когда ты выпьешь, у тебя очень ухудшается слух. Есть такое, что если выпил виски, то ты не слышишь высокие частоты, а из-за пива можешь не слышать низкие частоты. Поэтому я такое не практикую,
‒ заявила певица.

Напомним,

 

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