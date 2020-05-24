MARUV снялась в фотосессии, где предстала полностью обнаженной: вся в серебре

24 мая 2020 08:00 Катерина Даниленко
MARUV снялась в фотосессии, где предстала полностью обнаженной: вся в серебре
Певица MARUV
социальная сеть Instagram

Эпатажная украинская певица MARUV решила впечатлить фанатов новым пикантным образом.

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Артистка показала снимок с фотосессии, где предстала обнаженной. Ее тело прикрывало лишь едва заметное бикини, а вся кожа была усыпана серебристыми блестками. Кадр появился в Instagram знаменитости.

28-летняя Аня изящно изогнулась в кадре, закрыв правую грудь рукой, а на левую она пририсовала в фотошопе надпись «wow». Томный взгляд и приподнятые плечи добавили образу некой загадочности.

Боди-арт для моего нового музыкального видео,
‒ написала Корсун.

Певица MARUV / социальная сеть Instagram

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К слову, в арсенале знаменитости это далеко не первый подобный образ. Анна обожает «садо-мазо» костюмы, провокационное белье, необычные боди, макияж «smoky eyes» и цветные волосы.

Напомним,

Певица MARUV / социальная сеть Instagram

Певица MARUV / социальная сеть Instagram

Певица MARUV / социальная сеть Instagram
 

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