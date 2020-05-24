MARUV снялась в фотосессии, где предстала полностью обнаженной: вся в серебре
Эпатажная украинская певица MARUV решила впечатлить фанатов новым пикантным образом.
28-летняя Аня изящно изогнулась в кадре, закрыв правую грудь рукой, а на левую она пририсовала в фотошопе надпись «wow». Томный взгляд и приподнятые плечи добавили образу некой загадочности.
Боди-арт для моего нового музыкального видео,‒ написала Корсун.
Напомним,
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