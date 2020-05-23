Потап впервые признался, когда полюбил Настю Каменских: отгонял навязчивые мысли
Романтическая история Потапа и Насти Каменских началась далеко не с первой их встречи.
Мы ‒ тельцы, и очень похожи по темпераменту. Однако не то чтобы ненавидели друг друга... Мне она не нравилась. Когда Настю не знаешь, кажется, что эти ее кривляния, все эти эмоции ‒ шутовство. А она просто семь лет прожила в Италии. Подхватила эту манеру говорить, петь. Мне показалось, что это как-то не по-нашему,‒ признается музыкант.
Лишь спустя годы артисты поняли, что их влечет друг к другу. Алексей отгонял подобные мысли, поскольку был не одинок. На вопрос Поляковой, когда же он влюбился в Настю, рэпер ответил не прямо.
Я влюбился в Настю в этом столетии. Ну это же правда. Я влюбился в нее не сразу. Она меня немного отталкивала. А когда проявляла характер, типа «Вот это я буду петь?!», говоря о треке «Не пара», я очень на нее рассердился… Да, был период, когда мы друг друга очень недолюбливали. Кто там считает эти года. Я так скажу… Я когда Настю встретил, то понял, что это навсегда. Но! Я от себя эту мысль отодвигал, правдами и неправдами отодвигал, но все-таки любовь победила. В какой момент я честно не могу сказать, потому что было несколько разных вспышек,‒ вспоминает Потапенко.
Она меня очень сильно любит, так, как никто меня не любит. Она невероятный жизнелюб, очень хорошая, добрая, независтливая. Она невероятно красива. Она всегда красива. Просыпаешься утром ‒ она красивая, вечером приходишь ‒ она красивая. Сердится на тебя, нос свой морщит ‒ и все равно красивый этот нос.
Напомним,