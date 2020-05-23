Потап впервые признался, когда полюбил Настю Каменских: отгонял навязчивые мысли

23 мая 2020 16:00 Катерина Даниленко
Потап впервые признался, когда полюбил Настю Каменских: отгонял навязчивые мысли
Рэпер Потап
социальная сеть Instagram

Романтическая история Потапа и Насти Каменских началась далеко не с первой их встречи.

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В недавнем интервью Оли Поляковой Потап признался, что откровенно испытывал неприязнь к новой партнерше в начале общего творческого пути. Рабочие отношения были невыносимые: частые скандалы, ссоры и невозможность найти общий язык едва не привели к распаду группы.

Мы ‒ тельцы, и очень похожи по темпераменту. Однако не то чтобы ненавидели друг друга... Мне она не нравилась. Когда Настю не знаешь, кажется, что эти ее кривляния, все эти эмоции ‒ шутовство. А она просто семь лет прожила в Италии. Подхватила эту манеру говорить, петь. Мне показалось, что это как-то не по-нашему,
‒ признается музыкант.

Потап и Настя Каменских / социальная сеть Instagram

Лишь спустя годы артисты поняли, что их влечет друг к другу. Алексей отгонял подобные мысли, поскольку был не одинок. На вопрос Поляковой, когда же он влюбился в Настю, рэпер ответил не прямо.

Я влюбился в Настю в этом столетии. Ну это же правда. Я влюбился в нее не сразу. Она меня немного отталкивала. А когда проявляла характер, типа «Вот это я буду петь?!», говоря о треке «Не пара», я очень на нее рассердился… Да, был период, когда мы друг друга очень недолюбливали. Кто там считает эти года. Я так скажу… Я когда Настю встретил, то понял, что это навсегда. Но! Я от себя эту мысль отодвигал, правдами и неправдами отодвигал, но все-таки любовь победила. В какой момент я честно не могу сказать, потому что было несколько разных вспышек,
‒ вспоминает Потапенко.

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Кроме того, артист признался, какие качества больше всего ценит в любимой и за что ее обожает:

Она меня очень сильно любит, так, как никто меня не любит. Она невероятный жизнелюб, очень хорошая, добрая, независтливая. Она невероятно красива. Она всегда красива. Просыпаешься утром ‒ она ​​красивая, вечером приходишь ‒ она ​​красивая. Сердится на тебя, нос свой морщит ‒ и все равно красивый этот нос.

Напомним,

 

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