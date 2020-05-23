Сергей Притула с женой устроили романтический уикенд в Карпатах ‒ фото
Телеведущий Сергей Притула решил разнообразить карантин. С женой и детьми он отправился в Карпаты.
Так, на своей странице в Instagram Сергей опубликовал фото с супругой Катериной на фоне невероятной природы. Пара пьет вино и позирует на камеру.
Самоізоляція, коли до найближчих людей нам від кількасот метрів до кілометра, мені подобається більше, ніж просто сидіти в 4-х стінах на 21-му поверсі,‒ написал в посте мужчина.
Позже кадрами с отдыха поделилась и супруга телеведущего. Девушка показала часть дома, в котором они остановились, прогулку горами и счастливых детей ‒ 12-летнего Дмитрия и 2-летнюю Соломию.
Напомним,
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