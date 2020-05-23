Сергей Притула с женой устроили романтический уикенд в Карпатах ‒ фото

Телеведущий Сергей Притула решил разнообразить карантин. С женой и детьми он отправился в Карпаты.

Шоумен активный пользователь соцсетей, однако подробностями личной жизни делится лишь изредка. В этот раз знаменитость показал, как проводит уикенд с семьей.

Так, на своей странице в Instagram Сергей опубликовал фото с супругой Катериной на фоне невероятной природы. Пара пьет вино и позирует на камеру.

Самоізоляція, коли до найближчих людей нам від кількасот метрів до кілометра, мені подобається більше, ніж просто сидіти в 4-х стінах на 21-му поверсі,

‒ написал в посте мужчина.

Сергей Притула с женой Катериной / социальная сеть Instagram

Позже кадрами с отдыха поделилась и супруга телеведущего. Девушка показала часть дома, в котором они остановились, прогулку горами и счастливых детей ‒ 12-летнего Дмитрия и 2-летнюю Соломию.

Фолловеры в комментариях пожелали паре прекрасного отдыха и восхитились их семьей: «Красивая природа, красивая пара», «Безумно приятно за вами наблюдать», «Чувствуется атмосфера», «Прекрасная пара», «Локация отличная», «Сергей, восхищаюсь вами и вашим творчеством».

Напомним,

Дети Сергея Притулы: сын Дмитрий и дочь Соломия / социальная сеть Instagram

Дети Сергея Притулы: сын Дмитрий и дочь Соломия / социальная сеть Instagram

Сергей Притула с дочерью Соломией / социальная сеть Instagram