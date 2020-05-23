Памела Андерсон возглавила сайт для взрослых: новая должность
Известная актриса и модель Памела Андерсон попробовала себя в новом амплуа.
Площадка Jasmin.com, заведовать которой будет Памела, позиционирует себя как место, где фолловеры могут обмениваться информацией с лидерами мнений и обсуждать что угодно, от путешествий и моды до знакомств и отношений.
52-летняя Андерсон станет ведущей дискуссий в области сексуальных отношений.
Мне нравится концепция, идея объединить людей и предоставить им площадку, где они могут говорить с экспертами о чем угодно. И это прямое общение, глаза в глаза, новый уровень социальных медиа,‒ заявила в одном из интервью артистка.
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