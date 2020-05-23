Памела Андерсон возглавила сайт для взрослых: новая должность

23 мая 2020 17:00 Катерина Даниленко
Памела Андерсон возглавила сайт для взрослых: новая должность
Актриса Памела Андерсон
социальная сеть Instagram

Известная актриса и модель Памела Андерсон попробовала себя в новом амплуа.

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Знаменитость стала креативным директором сайта Jasmin.com, который является частью портала 18+ LiveJasmin. Об этом звезда сообщила лично в своем Instagram, опубликовав серию соблазнительных снимков.

Актриса Памела Андерсон / социальная сеть Instagram

Площадка Jasmin.com, заведовать которой будет Памела, позиционирует себя как место, где фолловеры могут обмениваться информацией с лидерами мнений и обсуждать что угодно, от путешествий и моды до знакомств и отношений.

52-летняя Андерсон станет ведущей дискуссий в области сексуальных отношений.

Мне нравится концепция, идея объединить людей и предоставить им площадку, где они могут говорить с экспертами о чем угодно. И это прямое общение, глаза в глаза, новый уровень социальных медиа,
‒ заявила в одном из интервью артистка.

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Ну что ж, в силу жизненного опыта «спасательнице Малибу» очень подходит новая должность. Ее отношения с рокерами, бизнесменами и кинопродюсерами могут стать отличной темой для обсуждений.

Напомним,

Актриса Памела Андерсон / социальная сеть Instagram
 

 

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