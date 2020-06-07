Оля Цибульская о расставании с бойфрендом: Наш дуэт распался во всех смыслах

Украинская певица Оля Цибульская поделилась романтическими воспоминаниями.

В 2007 году под прицелами видеокамер на первой украинской «Фабрике звезд» развивались отношения начинающей артистки Оли Цибульской с коллегой по сцене Александром Бодянским.

Оля Цибульская с экс-бойфрендом Александром Бодянским / социальная сеть Instagram

В составе дуэта «Опасные связи» молодые люди не только стали победителями талант-шоу, но и запомнились зрителям, как одна из самых трогательных пар на проекте. Артисты записали три песни и выпустили клип на композицию «Нажмем на кнопочки». После двух лет существования дуэт распался, а отношения Оли и Саши сошли на нет.

Оля Цибульская с экс-бойфрендом Александром Бодянским / социальная сеть Instagram

На днях певица вспомнила тот яркий период своей жизни и поделилась архивным кадром с экс-возлюбленным. Цибульская и Бодянский позируют в финале шоу с победным кубком в руках.

Фінал «Фабрики Зірок». Я фоткаюсь на обкладинку журналу. Переконана, що життя вдалося: кубок в руках, він закохався. Через рік я, як в казці про Золоту Рибку, лишилася біля розбитого корита. Наш дует розпався ‒ у всіх сенсах. Треба заново будувати кар'єру і стосунки. Бо тільки усвідомівши свій біль, людина може щось з ним зробити. Хоч 1000 разів переконуй себе, що ти «самостійна і сильна», але людині потрібна людина. Наше щастя напряму напряму залежить від стосунків. Мені потрібна була купа років, щоб це зрозуміти,

‒ откровенничает певица.

Оля Цибульская с экс-бойфрендом Александром Бодянским / социальная сеть Instagram

Мимо архивного снимка не смог пройти даже сам поп-король Филипп Киркоров, он отметил, что очень хорошо помнит тот период: «А я все помню! Все было как вчера».

Напомним,