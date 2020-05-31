Оля Цибульская увлажняет кожу с помощью улитки ‒ фото

31 мая 2020 18:00 Катерина Даниленко
Оля Цибульская увлажняет кожу с помощью улитки ‒ фото
Певица Оля Цибульская
социальная сеть Instagram

Певица Оля Цибульская раскрыла один из секретов здоровой и молодой кожи.

Читайте такжеМакс Барских рассказал, как отреагировал на то, что Оля Полякова украла его песню
Исполнительница на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором позирует с огромной улиткой на лице. Оказалось, что домашнего питомца звезды зовут Василий, именно он помогает Оле оставаться всегда красивой.

Певица Оля Цибульская с сыном Нестором / социальная сеть Instagram

Улиткотерапия ‒ популярная процедура во многих косметических салонах. Ахатинские улитки обладают полезными для кожи человека компонентами, в частности, коллагеном и эластином. Они ползают кожей, оставляя свою слизь, которая увлажняет, помогает бороться с высыпаниями и разглаживает мелкие морщины. Кроме того, ползающая по телу улитка помогает расслабиться и снять стресс, что очень важно для артистки.

Вечір. Я.⠀Равлик Василь. Став +, якщо спробувала б таку beauty-процедуру,
‒ подписала публикацию Цибульская.

Певица Оля Цибульская / социальная сеть Instagram

Читайте такжеСтарые обиды: Маша Ефросинина вспомнила, как Оля Полякова ее подвела
В ответ многие пользователи отметили, что хоть и имеют дома улиток, но боятся класть их на лицо: «Люблю только наблюдать за ними», «Нежны и неприхотливые в уходе», «Это супер массаж. Мне уже советовали», «Страшно немного».

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Оля Цибульская социальные сети фото новости

Материалы по теме

Было желание слезть с кресла и убежать далеко: Светлана Лобода откровенно о родах
Новости

Было желание слезть с кресла и убежать далеко: Светлана Лобода откровенно о родах
Могу и голос повысить и в угол поставить: Лидер группы Антитела о воспитании детей на карантине
Новости

Могу и голос повысить и в угол поставить: Лидер группы Антитела о воспитании детей на карантине
Что посмотреть на канале ТЕТ летом 2020 года
Анонсы на ТВ

Что посмотреть на канале ТЕТ летом 2020 года
Бьюти лайфхак: Оля Цибульская увлажняет кожу с помощью улитки
Новости

Бьюти лайфхак: Оля Цибульская увлажняет кожу с помощью улитки

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Как я сразу не приметил ее?: Владимир Остапчук впервые представил публике свою новую возлюбленную

Как я сразу не приметил ее?: Владимир Остапчук впервые представил публике свою новую возлюбленную

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK