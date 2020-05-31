Оля Цибульская увлажняет кожу с помощью улитки ‒ фото
Певица Оля Цибульская раскрыла один из секретов здоровой и молодой кожи.
Улиткотерапия ‒ популярная процедура во многих косметических салонах. Ахатинские улитки обладают полезными для кожи человека компонентами, в частности, коллагеном и эластином. Они ползают кожей, оставляя свою слизь, которая увлажняет, помогает бороться с высыпаниями и разглаживает мелкие морщины. Кроме того, ползающая по телу улитка помогает расслабиться и снять стресс, что очень важно для артистки.
Вечір. Я.⠀Равлик Василь. Став +, якщо спробувала б таку beauty-процедуру,‒ подписала публикацию Цибульская.
Напомним,