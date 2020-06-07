Илона Гвоздева о реакции мужа на вторую беременность: Если не мальчик, то пойдем за третьим
Звезда Танці з зірками Илона Гвоздева на пятом месяце беременности. Об этом знаменитость совсем недавно официально сообщила на своей странице в Instagram.
За 11 лет совместной жизни я уже не раскладывала ни капусту, ни фотографии с УЗИ. Я просто пришла к нему и говорю: «Зая, все!».
Супруг обрадовался, ведь давно мечтает о сыне. А вот исполнится ли его мечта, Илона гарантировать не может. До сих пор на УЗИ не видно пол ребенка.
Мы немного переживаем. Мой муж очень хочет парня. Он сказал, что если будет девочка, то пойдем за третьим. Впрочем, мне кажется, что у меня будет мальчик. Если вспомнить мою первую беременность, то на четвертом месяце у меня вообще не было живота, который у меня сейчас. Мой живот растет вперед, а говорят, что если он остренький, то может там быть мальчик. Также я очень люблю пить томатный сок. Я среди ночи ела консервированные помидоры и это очень вкусно,‒ поделилась танцовщица.
Напомним,