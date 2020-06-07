Илона Гвоздева о реакции мужа на вторую беременность: Если не мальчик, то пойдем за третьим

7 июня 2020 13:00 Катерина Даниленко
Илона Гвоздева о реакции мужа на вторую беременность: Если не мальчик, то пойдем за третьим
Хореограф Илона Гвоздева
социальная сеть Instagram

Звезда Танці з зірками Илона Гвоздева на пятом месяце беременности. Об этом знаменитость совсем недавно официально сообщила на своей странице в Instagram.

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Хореограф призналась, что мужу Ивану Хомячуку о таком радостном событии сказала прямо, без дополнительных намеков:

За 11 лет совместной жизни я уже не раскладывала ни капусту, ни фотографии с УЗИ. Я просто пришла к нему и говорю: «Зая, все!».

Хореограф Илона Гвоздева с мужем Иваном и дочерью Валерией / социальная сеть Instagram

Супруг обрадовался, ведь давно мечтает о сыне. А вот исполнится ли его мечта, Илона гарантировать не может. До сих пор на УЗИ не видно пол ребенка.

Мы немного переживаем. Мой муж очень хочет парня. Он сказал, что если будет девочка, то пойдем за третьим. Впрочем, мне кажется, что у меня будет мальчик. Если вспомнить мою первую беременность, то на четвертом месяце у меня вообще не было живота, который у меня сейчас. Мой живот растет вперед, а говорят, что если он остренький, то может там быть мальчик. Также я очень люблю пить томатный сок. Я среди ночи ела консервированные помидоры и это очень вкусно,
‒ поделилась танцовщица.

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К слову, Илона и Иван уже познали радость материнства и отцовства. Супруги воспитывают 4-летнюю дочь Валерию.

Напомним,

 

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