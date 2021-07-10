Настя Каменских рассказала, как переносит жару: Пульс учащенный, темп замедленный
10 июля 2021 15:00
Певица Настя Каменских
социальная сеть Instagram
Всегда активная Настя Каменских призналась, что невыносимая жара, которая настигла Украину, плохо отражается на ее физическом состоянии.
Знаменитость поделилась с подписчиками в Instagram, что безумно ждала наступление лета. Артистка обожает носить легкие платья, наслаждаться теплой погодой, делать яркие красивые снимки и кушать изобилие сезонных ягод и фруктов. Правда, по словам исполнительницы, работать летом очень сложно.
Я всегда очень любила лето! И всегда с нетерпением ждала наступление этой поры! Да, когда жарко, сложнее работать и функционировать на все 100. Тем не менее, это прекрасный период. Но в этом году, мой организм совсем не хочет воспринимать это пекло. На сцену хочется выходить в купальнике, голова вареная, пульс учащенный, темп замедленный! Короче, как-то так. Просто мысли вслух,‒ написала в новом посте NK.
Читайте такжеТанці з зірками-2021: первым участником нового сезона стала победительница Евровидения-2016Публикацию звезда сопроводила загадочным снимком с ванной. Артистка прикрывает обнаженное тело белой пеной и держит над головой «тучку» из пены. Ее кудрявые волосы собраны в пучок, а на лице полностью отсутствует макияж.
Напомним,