Настя Каменских рассказала, как переносит жару: Пульс учащенный, темп замедленный Катерина Даниленко

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Всегда активная Настя Каменских призналась, что невыносимая жара, которая настигла Украину, плохо отражается на ее физическом состоянии.