Настя Каменских рассказала, как переживала последствия COVID-19: Сбился биоритм
4 июля 2021 12:00
Певица Настя Каменских
социальная сеть Instagram
Настя Каменских заявила, что коронавирус не обошел ее стороной. Более того, его последствия долго мешали певице жить нормальной жизнью.
Читайте такжеНас непрерывно терроризируют: Экс-жена Владимира Остапчука заявила, что она не прячет от него детейВ недавнем интервью знаменитость вспомнила, как восстанавливалась после болезни, боролась с паническими атаками и приучила себя регулярно проходить комплексное обследование организма.
Когда я заболела, поняла, насколько этот вирус неприятный и дискомфортный для нашего организма. Самое страшное, что он влияет на нервную систему. Помимо панических атак, которые стали для меня неприятным сюрпризом, в тот период у меня появились проблемы со сном, сбился биоритм, а еще был сильнейший упадок сил, который настигал меня достаточно часто и внезапно. Мне пришлось долго восстанавливаться после болезни, и я не сразу смогла войти в привычный для меня ритм работы и жизни. Понадобилось время.
Певица Настя Каменских / социальная сеть Instagram
Читайте такжеВремя поставить точку: Алена Мозговая ответила на заявления Александра Пономарева о ее изменеСейчас артистка еще с большей трепетностью относится к душевному и физическому здоровью. Поддерживает она его с помощью спорта, правильного питания и качественного сна.
Что касается моего отношения к здоровью, то я всегда внимательна к себе. Занятия спортом, правильное питание и режим сна помогают поддерживать свой организм. Помимо этого, я делаю регулярные чек-апы. Поэтому кардинально отношение не изменилось, добавились только постковидные последствия, которые требуют особого внимания и времени, чтобы восстановиться полностью,‒ откровенничает звезда.
Напомним,
- TAYANNA без бюстгальтера позировала в новой фотосессии ‒ горячее фото.
- Дмитрия Комарова жутко искусали комары и оводы: Издержки профессии.
Певица Настя Каменских / социальная сеть Instagram