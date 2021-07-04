Настя Каменских рассказала, как переживала последствия COVID-19: Сбился биоритм Катерина Даниленко

Катерина Даниленко Редактор выходного дня Все статьи автора...

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Настя Каменских заявила, что коронавирус не обошел ее стороной. Более того, его последствия долго мешали певице жить нормальной жизнью.