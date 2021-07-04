Настя Каменских рассказала, как переживала последствия COVID-19: Сбился биоритм

4 июля 2021 12:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Настя Каменских рассказала, как переживала последствия COVID-19: Сбился биоритм
Певица Настя Каменских
социальная сеть Instagram

Настя Каменских заявила, что коронавирус не обошел ее стороной. Более того, его последствия долго мешали певице жить нормальной жизнью.

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В недавнем интервью знаменитость вспомнила, как восстанавливалась после болезни, боролась с паническими атаками и приучила себя регулярно проходить комплексное обследование организма.

Когда я заболела, поняла, насколько этот вирус неприятный и дискомфортный для нашего организма. Самое страшное, что он влияет на нервную систему. Помимо панических атак, которые стали для меня неприятным сюрпризом, в тот период у меня появились проблемы со сном, сбился биоритм, а еще был сильнейший упадок сил, который настигал меня достаточно часто и внезапно. Мне пришлось долго восстанавливаться после болезни, и я не сразу смогла войти в привычный для меня ритм работы и жизни. Понадобилось время.

Певица Настя Каменских / социальная сеть Instagram

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Сейчас артистка еще с большей трепетностью относится к душевному и физическому здоровью. Поддерживает она его с помощью спорта, правильного питания и качественного сна.

Что касается моего отношения к здоровью, то я всегда внимательна к себе. Занятия спортом, правильное питание и режим сна помогают поддерживать свой организм. Помимо этого, я делаю регулярные чек-апы. Поэтому кардинально отношение не изменилось, добавились только постковидные последствия, которые требуют особого внимания и времени, чтобы восстановиться полностью,
 ‒ откровенничает звезда.

Напомним,

Певица Настя Каменских / социальная сеть Instagram
 

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