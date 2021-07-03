Экс-жена Владимира Остапчука заявила, что она не прячет от него детей: Нас непрерывно терроризируют

Судебная волокита между бывшими супругами Владимиром Остапчуком и Еленой Войченко тянется уже около года. В неприятные разбирательства втянуты их общие дети.

Совсем недавно телеведущий публично заявил, что бывшая жена всяческими способами не дает ему видеть сына и дочь. Мужчина уже дважды вызывал полицию к ее дому, ведь она нарушает его права. Вчера же Остапчук сообщил, что его дети сейчас находятся в родителей Войченко в Умани, где ни ему, ни его родителям нельзя с ними увидится.

Уже в который раз вынужден защищать право видеть своих детей. Елена отвезла детей к своим родителям в Умань не то что не согласовав, даже не предупредив, на какой срок. Связи с детьми пока нет. Я заблокирован у ее матери, ее отец не берет трубку второй день,

‒ написал Владимир в Insta-stories.

Insta-stories Владимира Остапчука / социальная сеть Instagram

Бывшая жена шоумена не стала молчать. На своей страничке в соцсети она обвинила Остапчука во лжи. Кроме того, Елена утверждает, что ее и детей постоянно терроризируют.

К сожалению, меня и моих детей уже почти два года непрерывно терроризируют и втягивают в публичное обсуждение лжи бывшего мужа ради его пиара. Теперь он решил делать из себя жертву, врать даже полиции и защищаться от самого себя. Владимир, остановись! Хватит врать!

‒ написала Войченко.

На чьей же стороне правда, пока, неизвестно.

Напомним,