Экс-жена Владимира Остапчука заявила, что она не прячет от него детей: Нас непрерывно терроризируют
3 июля 2021 15:00
Экс-супруги Владимир Остапчук и Елена Войченко
социальная сеть Instagram
Судебная волокита между бывшими супругами Владимиром Остапчуком и Еленой Войченко тянется уже около года. В неприятные разбирательства втянуты их общие дети.
телеведущий публично заявил, что бывшая жена всяческими способами не дает ему видеть сына и дочь. Мужчина уже дважды вызывал полицию к ее дому, ведь она нарушает его права. Вчера же Остапчук сообщил, что его дети сейчас находятся в родителей Войченко в Умани, где ни ему, ни его родителям нельзя с ними увидится.
Уже в который раз вынужден защищать право видеть своих детей. Елена отвезла детей к своим родителям в Умань не то что не согласовав, даже не предупредив, на какой срок. Связи с детьми пока нет. Я заблокирован у ее матери, ее отец не берет трубку второй день,‒ написал Владимир в Insta-stories.
Insta-stories Владимира Остапчука / социальная сеть Instagram
К сожалению, меня и моих детей уже почти два года непрерывно терроризируют и втягивают в публичное обсуждение лжи бывшего мужа ради его пиара. Теперь он решил делать из себя жертву, врать даже полиции и защищаться от самого себя. Владимир, остановись! Хватит врать!‒ написала Войченко.
На чьей же стороне правда, пока, неизвестно.
Напомним,
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Insta-stories Елены Войченко / социальная сеть Instagram