Тина Кароль устроила откровенную съемку с огромным питоном

Певица Тина Кароль не перестает удивлять публику.

В этот раз 36-летняя Тина Кароль приняла участие в откровенной съемке, где перед объективом оператора позировала без нижнего белья.

Довольно пикантным видео звезда поделилась в Инстаграм. В кадре Кароль предстала обнаженной, сидя на полу, пока ее тело обвивал крупный королевский питон.

Будет красиво, – написала она, анонсировав таким образом клип на песню «Красиво». Его премьера состоится 1 июля.

Поклонники в комментариях не сдерживали своих эмоций: «Это же ноченька 2.0», «Огонь», «Ноченька 2? Нет, это лучше», «Я так боюсь змей.... Смотрю и мурашки», «Волшебно».

Напомним,