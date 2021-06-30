Тина Кароль устроила откровенную съемку с огромным питоном

30 июня 2021 15:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Тина Кароль устроила откровенную съемку с огромным питоном
Певица Тина Кароль
instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль не перестает удивлять публику.

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В этот раз 36-летняя Тина Кароль приняла участие в откровенной съемке, где перед объективом оператора позировала без нижнего белья. 

Довольно пикантным видео звезда поделилась в Инстаграм. В кадре Кароль предстала обнаженной, сидя на полу, пока ее тело обвивал крупный королевский питон.

Будет красиво, – написала она, анонсировав таким образом клип на песню «Красиво». Его премьера состоится 1 июля.

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Поклонники в комментариях не сдерживали своих эмоций: «Это же ноченька 2.0», «Огонь», «Ноченька 2? Нет, это лучше», «Я так боюсь змей.... Смотрю и мурашки», «Волшебно».

Напомним, 

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