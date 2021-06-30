Тина Кароль устроила откровенную съемку с огромным питоном
30 июня 2021 15:25
Певица Тина Кароль
instagram.com/tina_karol
Певица Тина Кароль не перестает удивлять публику.
Тина Кароль приняла участие в откровенной съемке, где перед объективом оператора позировала без нижнего белья.
Довольно пикантным видео звезда поделилась в Инстаграм. В кадре Кароль предстала обнаженной, сидя на полу, пока ее тело обвивал крупный королевский питон.
Будет красиво, – написала она, анонсировав таким образом клип на песню «Красиво». Его премьера состоится 1 июля.
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Напомним,