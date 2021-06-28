Тина Кароль покинула сцену на концерте в Одессе: Очень огорчена

28 июня 2021 13:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Тина Кароль покинула сцену на концерте в Одессе: Очень огорчена
Певица Тина Кароль
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26 июня певица Тина Кароль выступила с концертом в клубе Itaka Beach Club, что в Одессе. Концерт был сорван из-за плохой подготовки к погодным условиям.

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Знаменитость смогла спеть не всю программу, так как дождь буквально накрыл волной всю фан-зону, а также сцену. Тина не стала молчать и озвучила претензии к организаторам прямо со сцены.

Артистка вынуждена была петь под пляжными зонтами, которые совсем не спасали от дождя ни звезду, ни музыкантов. Качество выступления было на порядок ниже, чем планировалось, ведь аппаратуру заливало дождем.

Меня это, безусловно, огорчает, потому что я не могу полноценно звучать. Эти зонтики... Неужели нельзя сделать крышу? Позор,
 – сказала в микрофон Кароль.

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Исполнительница подарила поклонникам около 6 песен, извинилась перед ними и ушла со сцены. Звезда объяснила, что все это из уважения к себе и фанам.

Уважаю ваши ушки, уважаю себя, уважаю вас. На этом концерт закончен,
– резюмировала теледива.

Напомним,

 

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