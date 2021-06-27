Рене Зеллвегер заподозрили в новом романе с телеведущим, который младше ее на 10 лет

27 июня 2021 17:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Рене Зеллвегер заподозрили в новом романе с телеведущим, который младше ее на 10 лет
Актриса Рене Зеллвегер
социальная сеть Instagram

Личная жизнь актрисы Рене Зеллвегер, похоже, заиграла новыми красками.

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Романы с топовыми голливудскими актерами и музыкантами, такими как Джим Керри, Брэдли Купер, Джек Уайт, Кенни Чесни и Дойл Брэмхолл, так и не сделали счастливой звезду «Дневник Бриджит Джонс» Рене Зеллвегер. Знаменитость к своим 52 годам еще не успела обзавестись семьей. Сейчас же актрисе стали приписывать роман с 42-летним телеведущим Антом Энстидом.

Телеведущий Ант Энстид / социальная сеть Instagram

Издание TMZ заявило, что звезда уже около месяца встречается с телеведущим, но афишировать личную жизнь не спешит, так как мужчина до недавних пор был женат. Связь Зеллвегер и Анта рассекретили коллеги со съемочной площадки. Они заметили, что женщина привезла на площадку Энстиду рабочую обувь.

Есть вероятность, что их роман начался после того, как звезда побывала на шоу Энстида «Discovery + Celebrity IOU Joyride».

Актриса Рене Зеллвегер / социальная сеть Instagram

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К слову бракоразводный процесс возлюбленного Рене завершился буквально на днях. Возможно, теперь пара объявит о своих отношениях или появится на красной дорожке одного из мероприятий вместе.

Напомним,

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