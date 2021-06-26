Оля Цибульская показала роскошный аутфит на отдыхе в Турции ‒ фото

26 июня 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Оля Цибульская показала роскошный аутфит на отдыхе в Турции ‒ фото
Певица Оля Цибульская
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Певица опубликовала целую серию снимков с эффектной фотосессии.

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Знаменитость вот уже неделю как отдыхает с семьей в Кемере. Артистка не перестаёт радовать поклонников яркими кадрами и делится подробностями отпуска.

В этот раз телезвезда устроила настоящую фотосессию на берегу моря. Оля облачилась в коралловую юбку миди с глубоким разрезом, белый топ на шнуровке и босоножки на танкетке. Дополнила образ звёзды соломенная шляпка.

Цибульская продемонстрировала лук из разных ракурсов, засветив длинные ножки. Волосы ее были распущены, а на лице отсутствовал макияж.

Раніше я не могла дивитися на себе ‒ ні на екрані, ні на кадрах після фотосесій. Знаходила купу мінусів. Але, знаєш, що я тобі скажу ‒ комплекси як волосся на ногах: нікуди назавжди не діваються. Не слухай тих, хто бреше, що повністю їх викорінив. Їх можна приструнити. Завтра буде новий челендж. Жіночий мозок точно придумає новий комплекс. Але я приймаю їх як хейтерські коменти під своїми фотками в інста: з посмішкою. Смійся над собою і твої трагедії не будуть всесвітнього масштабу.

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Подписчикам пришёлся по душе яркий аутфит исполнительницы. Об этом они сообщили в комментариях: «Ох, яка ж краса», «Розкішна жінка», «Очень красивые снимки. Замечательно подобран образ. Вам идёт!», «Восхищаюсь Вашим отношением к жизни».

Напомним,

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