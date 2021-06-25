Мерьем Узерли поразила фигурой спустя полгода после вторых родов

25 июня 2021 18:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Мерьем Узерли поразила фигурой спустя полгода после вторых родов
Актриса Мерьем Узерли
instagram.com/meryemuzerlimeryem

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли снялась в новой фотосессии.

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В январе этого года Мерьем Узерли стала мамой во второй раз. Актриса родила дочку, которую она со своим таинственным бойфрендом назвали Лили Кои.

Звезда активно ведет Инстаграм. Фотографии 6-месячной дочки Узерли пока старается не показывать, однако своими снимками делится довольно часто.

На днях актриса «Великолепного века» удивила поклонников, опубликовав в своем микроблоге несколько фотографий с фотосессии, которая прошла в стиле Хюррем Султан.

Актриса Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem

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Кажется, беременность никак не отразилась на фигуре звезды. Зная это, 37-летняя Мерьем подчеркнула свое стройное тело полупрозрачным платьем.

Помимо этого образ дополнили оригинальные аксессуары на ушах. Автором фотографий оказался давний друг знаменитости - турецкий фотограф Фетхи Карадуман.

В комментариях под снимками фолловеры восхитились работой фотографа, а также красотой актрисы: «Крутые фото», «Невероятные образы», «Хюррем!», «Лучшая Роксолана в истории».

Актриса Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Напомним,

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