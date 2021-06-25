Мерьем Узерли поразила фигурой спустя полгода после вторых родов
Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли снялась в новой фотосессии.
Звезда активно ведет Инстаграм. Фотографии 6-месячной дочки Узерли пока старается не показывать, однако своими снимками делится довольно часто.
На днях актриса «Великолепного века» удивила поклонников, опубликовав в своем микроблоге несколько фотографий с фотосессии, которая прошла в стиле Хюррем Султан.
Помимо этого образ дополнили оригинальные аксессуары на ушах. Автором фотографий оказался давний друг знаменитости - турецкий фотограф Фетхи Карадуман.
В комментариях под снимками фолловеры восхитились работой фотографа, а также красотой актрисы: «Крутые фото», «Невероятные образы», «Хюррем!», «Лучшая Роксолана в истории».
Напомним,