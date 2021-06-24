МастерШеф. СELEBRITY: Юля "Зайка" с Холостячками против Андрея Рыбака и Холостяков – кто победил

24 июня 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф. СELEBRITY: Юля
МастерШеф. СELEBRITY
пресс-служба канала СТБ

Каждую субботу на СТБ выходит звездный сезон проекта “МастерШеф” – “МастерШеф.СELEBRITY”. В минувшем выпуске за победу и серебряную сковородку боролись участники романтического реалити “Холостяк” и “Холостячка”.

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В кулинарной битве на “МастерШеф. СELEBRITY” скрестили ножи участницы романтического реалити “Холостяк” – Юля “Зайка” Бельченко, Дана Оханская и Джессика Чегги и звезды “Холостячки” – Алексея Тригубенко, Андрея Рыбака и Ильи Рыбальченко! Команды сражались в трех конкурсах – “эстафета”, “кулинарный крокодил” и “приготовь без традиционных девайсов”.

В эстафете победили девушки, а вот во втором конкурсе первенство досталось парням. Юля «Зайка» и Андрей Рыбак смотрели на блюдо-оригинал, а после беззвучно, только с помощью движений, показывали своим командам продукты и этапы приготовления. Андрей Рыбак долго пытался показать своей команде рецепт жареных роллов нэм, а Юля Зайка – гребешки с тушеным шпинатом и сливками.

Я вообще впервые в жизни услышал слово “фунчоза, – причитал Рыбак, но все же блюдо Холостяков понравилось Эктору больше.

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В решающей битве обеим командам нужно было приготовить классические украинские голубцы. На столе судей стояли две коробки: в одной – отличные кухонные аксессуары, а в другой – искореженные вилки, шпатель и дырявая кастрюля. Чтобы заполучить девайсы, участникам нужно было ответить на 10 вопросов друг о друге.

В итоге, проиграв в один балл, парни получили дырявую сковороду, вместо ножей —  шпатели. Во главе с Андреем Рыбаком ребята с помощью худшей посуды смогли приготовить идеальные голубцы, которые покорили сердце и желудок Эктора Хименеса-Браво. Поэтому со счетом 5:1 в третьем выпуске шоу “МастерШеф. CELEBRITY” победили холостяки!

Смотрите больше звездных кулинарных баталий на СТБ каждую субботу в 21:00!

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