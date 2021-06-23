Від пацанки до панянки-5: Валерия #Чича Ткаченко откровенно рассказала о потере матери
23 июня 2021 15:10
Победительница «Від пацанки до панянки» Валерия #Чича Ткаченко
пресс-служба Нового канала
Валерия #Чича Ткаченко из пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале после проекта пережила страшное горе, но выстояла в борьбе с наркотиками.
Читайте такжеАферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь рассказала о самых популярных аферах во время пандемииДо того, как победительница проекта «Від пацанки до панянки» Валерия #Чича Ткаченко попала в реалити, у нее были сложные отношения с матерью. На родительской неделе Лера смогла наладить с ней связь.
После проекта их ждало много счастливых моментов вместе. Но жизнь оказалось суровой.
14 июня мой мир рухнул. Мне позвонили и сказали, что мамы больше нет, – рассказала девушка. – То, что происходило со мной после этих слов, описать невозможно. Я не верила в услышанное, но в страшной истерике рвала на себе волосы, ведь понимала: это действительно так – моей мамы больше нет.
Валерия #Чича Ткаченко с мамой / пресс-служба Нового канала
Большую часть жизни мне не хватало маминого внимания, поддержки и любви, – вспомнила Лера. – На этом фоне у нас возникало много конфликтов, недопониманий и обид. Благодаря проекту мы совместными усилиями наладили отношения. Как бы это банально ни звучало, но именно сейчас осознала всю ценность каждого совместно проведенного дня! Всегда думала, что у нас с ней много времени впереди, что успеем еще наговориться.
Валерия #Чича Ткаченко с мамой / пресс-служба Нового канала
Скажу вам честно: я не сорвалась, – призналась она. – Потому что маме бы это точно не понравилось. Цените своих родных и близких, пока они живы, ведь потом можете жалеть об утраченном времени.
Напомним,