Від пацанки до панянки-5: Валерия #Чича Ткаченко откровенно рассказала о потере матери

23 июня 2021 15:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Від пацанки до панянки-5: Валерия #Чича Ткаченко откровенно рассказала о потере матери
Победительница «Від пацанки до панянки» Валерия #Чича Ткаченко
пресс-служба Нового канала

Валерия #Чича Ткаченко из пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале после проекта пережила страшное горе, но выстояла в борьбе с наркотиками.

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До того, как победительница проекта «Від пацанки до панянки» Валерия #Чича Ткаченко попала в реалити, у нее были сложные отношения с матерью. На родительской неделе Лера смогла наладить с ней связь. 

После проекта их ждало много счастливых моментов вместе. Но жизнь оказалось суровой. 

14 июня мой мир рухнул. Мне позвонили и сказали, что мамы больше нет, – рассказала девушка. – То, что происходило со мной после этих слов, описать невозможно. Я не верила в услышанное, но в страшной истерике рвала на себе волосы, ведь понимала: это действительно так – моей мамы больше нет.

Валерия #Чича Ткаченко с мамой / пресс-служба Нового канала
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Женщина умерла от воспаления легких, проведя перед этим два дня под аппаратом искусственного дыхания. 

Большую часть жизни мне не хватало маминого внимания, поддержки и любви, – вспомнила Лера. – На этом фоне у нас возникало много конфликтов, недопониманий и обид. Благодаря проекту мы совместными усилиями наладили отношения. Как бы это банально ни звучало, но именно сейчас осознала всю ценность каждого совместно проведенного дня! Всегда думала, что у нас с ней много времени впереди, что успеем еще наговориться.

Валерия #Чича Ткаченко с мамой / пресс-служба Нового канала
Всех интересует один вопрос: не вернулась ли девушка к наркотикам, чтобы заглушить боль?  

Скажу вам честно: я не сорвалась, – призналась она. – Потому что маме бы это точно не понравилось. Цените своих родных и близких, пока они живы, ведь потом можете жалеть об утраченном времени.

Напомним, 

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