Від пацанки до панянки-5: Валерия #Чича Ткаченко рассказала о жизни на проекте
7 июня 2021 15:35
Валерия #Чича Ткаченко
кадр из видео
Участница реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Лера #Чича Ткаченко призналась, почему пыталась покинуть его.
Читайте такжеМеган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями: девочку назвали в честь королевы и принцессы17-летняя «пацанка» Лера #Чича Ткаченко из Таврическа была молодой ученицей Школы леди реалити «Від пацанки до панянки». Высокая, стройная, с модельной внешностью девушка стала Zависимой от наркотиков и алкоголя.
К этому возрасту на ее счету было более десятка попыток суицида.
В какой-то момент я наткнулась на видео реалити, а затем и на визитку победительницы четвертого сезона Жени Мазур, – рассказывает Лера. – Заметила, что у нас с ней похожие истории. А еще поняла, что только проект сможет помочь мне преодолеть Zависимости.
Валерия #Чича Ткаченко / пресс-служба Нового канала
У меня были затяжные ломки, с которыми было трудно справиться, – объясняет участница. – Очень хотела покинуть проект, но съемочная группа меня не отпускала. Они поддерживали и помогали пережить ломку. А потом у меня появилась мотивация и желание измениться.
Валерия #Чича Ткаченко / пресс-служба Нового канала
У меня нет страха высоты, темноты или насекомых, – говорит участница. – Я вообще ничего не боюсь. А вот когда меня завели в комнату и показали видео с племянницей, сердцебиение ускорилось. На видео я курила, а племянница пускала пузыри. В тот момент расплакалась. Ведь очень боюсь ее потерять. Знаю, что сестра может мне запретить с ней общаться. Ведь под действием наркотиков становлюсь опасной. После видео я приняла решение прекратить употреблять наркотики.
Напомним,