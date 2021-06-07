Від пацанки до панянки-5: Валерия #Чича Ткаченко рассказала о жизни на проекте

7 июня 2021 15:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Від пацанки до панянки-5: Валерия #Чича Ткаченко рассказала о жизни на проекте
Валерия #Чича Ткаченко
кадр из видео

Участница реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Лера #Чича Ткаченко призналась, почему пыталась покинуть его.

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17-летняя «пацанка» Лера #Чича Ткаченко из Таврическа была молодой ученицей Школы леди реалити «Від пацанки до панянки». Высокая, стройная, с модельной внешностью девушка стала Zависимой от наркотиков и алкоголя. 

К этому возрасту на ее счету было более десятка попыток суицида.

В какой-то момент я наткнулась на видео реалити, а затем и на визитку победительницы четвертого сезона Жени Мазур, – рассказывает Лера. – Заметила, что у нас с ней похожие истории. А еще поняла, что только проект сможет помочь мне преодолеть Zависимости.

Валерия #Чича Ткаченко / пресс-служба Нового канала
Попав в Школу леди, Лера пыталась оттуда сбежать.

У меня были затяжные ломки, с которыми было трудно справиться, – объясняет участница. – Очень хотела покинуть проект, но съемочная группа меня не отпускала. Они поддерживали и помогали пережить ломку. А потом у меня появилась мотивация и желание измениться.

Валерия #Чича Ткаченко / пресс-служба Нового канала
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А еще психологическое испытание на проекте стало для Леры точкой отсчета до светлого будущего.

У меня нет страха высоты, темноты или насекомых, – говорит участница. – Я вообще ничего не боюсь. А вот когда меня завели в комнату и показали видео с племянницей, сердцебиение ускорилось. На видео я курила, а племянница пускала пузыри. В тот момент расплакалась. Ведь очень боюсь ее потерять. Знаю, что сестра может мне запретить с ней общаться. Ведь под действием наркотиков становлюсь опасной. После видео я приняла решение прекратить употреблять наркотики.

Напомним, 

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