Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова развелась с мужем спустя 7 лет брака

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов официально больше не муж и жена.

29-летняя звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова развелась со своим супругом, 37-летним Артуром Смольяниновым. Об этом актриса рассказала лично в интервью для YouTube-канала FAMETIME.TV.

Называть конкретную причину разрыва отношений Даша не стала. Однако отметила, что сохранила с экс-мужем хорошие дружеские отношения, так как решение о расставании было обоюдным.

Так сложились обстоятельства, – сказала Дарья Мельникова. – Но мы в любом случае остаемся партнерами и родителями наших детей. У нас был классный опыт. Мы расстались друзьями. Наши отношения как мужа и жены были, и теперь они закончились, и это факт. А о том, что там было внутри, мы с Артуром не считаем нужным рассказывать.

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов / instagram.com/melnikovadsh

К слову, впервые информация о разладе в звездной семье распространилась в СМИ еще в феврале этого года, однако тогда Мельникова сказала, что это всего лишь слухи. Якобы, конфликты бывают у всех, но им с Артуром удается все преодолеть.

Отметим, что в браке пара прожила 7 лет. В августе 2021 они могли бы отпраздновать 8-ю годовщину. У экс-супругов подрастает двое сыновей – 2-летний Марк и 5-летний Артур.