Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова развелась с мужем спустя 7 лет брака

7 июня 2021 15:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Звезда
Актриса Дарья Мельникова
instagram.com/melnikovadsh

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов официально больше не муж и жена.

Читайте такжеМеган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями: девочку назвали в честь королевы и принцессы
29-летняя звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова развелась со своим супругом, 37-летним Артуром Смольяниновым. Об этом актриса рассказала лично в интервью для YouTube-канала FAMETIME.TV.

Называть конкретную причину разрыва отношений Даша не стала. Однако отметила, что сохранила с экс-мужем хорошие дружеские отношения, так как решение о расставании было обоюдным.

Так сложились обстоятельства, – сказала Дарья Мельникова. – Но мы в любом случае остаемся партнерами и родителями наших детей. У нас был классный опыт. Мы расстались друзьями. Наши отношения как мужа и жены были, и теперь они закончились, и это факт. А о том, что там было внутри, мы с Артуром не считаем нужным рассказывать.

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов / instagram.com/melnikovadsh

Читайте такжеМастерШеф. Профессионалы-3: кто победил в шоу 05.06.2021
К слову, впервые информация о разладе в звездной семье распространилась в СМИ еще в феврале этого года, однако тогда Мельникова сказала, что это всего лишь слухи. Якобы, конфликты бывают у всех, но им с Артуром удается все преодолеть.

Отметим, что в браке пара прожила 7 лет. В августе 2021 они могли бы отпраздновать 8-ю годовщину. У экс-супругов подрастает двое сыновей – 2-летний Марк и 5-летний Артур.

Дарья Мельникова с сыновьями / instagram.com/melnikovadsh

Облако тегов

личная жизнь звезд Папины дочки разводы звезд развод социальные сети Артур Смольянинов Дарья Мельникова новости

Материалы по теме

Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь рассказала о плюсах и минусах путешествий с собакой
Новости

Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь рассказала о плюсах и минусах путешествий с собакой
Від пацанки до панянки-5: Валерия #Чича Ткаченко рассказала о жизни на проекте
Новости

Від пацанки до панянки-5: Валерия #Чича Ткаченко рассказала о жизни на проекте
Павел Глоба: начало лета будет тяжелым для трех знаков Зодиака
Гороскопы

Павел Глоба: начало лета будет тяжелым для трех знаков Зодиака
Гороскоп на 8 июня 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 8 июня 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Всемирный день защиты детей: поздравления в стихах и прозе

Всемирный день защиты детей: поздравления в стихах и прозе
Пелена: смотреть 1 серию онлайн

Пелена: смотреть 1 серию онлайн
Пелена: смотреть 2 серию онлайн

Пелена: смотреть 2 серию онлайн
МастерШеф. Профессионалы-3: кто победил в шоу 05.06.2021

МастерШеф. Профессионалы-3: кто победил в шоу 05.06.2021

Популярное видео

Пелена: смотреть 1 серию онлайн

Пелена: смотреть 1 серию онлайн
Пелена: смотреть 2 серию онлайн

Пелена: смотреть 2 серию онлайн
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK