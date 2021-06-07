Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова развелась с мужем спустя 7 лет брака
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов официально больше не муж и жена.
Называть конкретную причину разрыва отношений Даша не стала. Однако отметила, что сохранила с экс-мужем хорошие дружеские отношения, так как решение о расставании было обоюдным.
Так сложились обстоятельства, – сказала Дарья Мельникова. – Но мы в любом случае остаемся партнерами и родителями наших детей. У нас был классный опыт. Мы расстались друзьями. Наши отношения как мужа и жены были, и теперь они закончились, и это факт. А о том, что там было внутри, мы с Артуром не считаем нужным рассказывать.
Отметим, что в браке пара прожила 7 лет. В августе 2021 они могли бы отпраздновать 8-ю годовщину. У экс-супругов подрастает двое сыновей – 2-летний Марк и 5-летний Артур.