"Папина дочка" Дарья Мельникова рассказала, как перенесла COVID-19: Апатия накрывает
Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова несколько недель назад заразилась коронавирусом. О самочувствии звезда рассказала в своем микроблоге.
Все дело в том, что на время самоизоляции девушке довелось оказаться вдали от мужа и сыновей: 5-летнего Артура и 3-летнего Марка. Разлука с близкими людьми очень ее расстроила, во время болезни она чувствовала себя одиноко. Последствия этих переживаний она продолжает ощущать до сих пор.
Из хорошего ‒ вернулись запахи! Снова чувствую запах кофе! Уже выпила чашек 5 на радостях… Помимо долгого физического восстановления, ещё есть ментальное восстановление после короны. Апатия накрывает во время болезни, а после депрессия. Кто-то сталкивался?‒ написала Дарья в своем Instagram.
Напомним,