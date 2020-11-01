"Папина дочка" Дарья Мельникова рассказала, как перенесла COVID-19: Апатия накрывает

1 ноября 2020 16:00 Катерина Даниленко
Российская актриса Дарья Мельникова
социальная сеть Instagram

Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова несколько недель назад заразилась коронавирусом. О самочувствии звезда рассказала в своем микроблоге.

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28-летняя актриса призналась, что отходить от болезни ей очень непросто. Более того, ее психическое состояние оставляет желать лучшего.

Все дело в том, что на время самоизоляции девушке довелось оказаться вдали от мужа и сыновей: 5-летнего Артура и 3-летнего Марка. Разлука с близкими людьми очень ее расстроила, во время болезни она чувствовала себя одиноко. Последствия этих переживаний она продолжает ощущать до сих пор. 

Из хорошего ‒ вернулись запахи! Снова чувствую запах кофе! Уже выпила чашек 5 на радостях… Помимо долгого физического восстановления, ещё есть ментальное восстановление после короны. Апатия накрывает во время болезни, а после депрессия. Кто-то сталкивался?
‒ написала Дарья в своем Instagram.

Российская актриса Дарья Мельникова / социальная сеть Instagram

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Поклонники поддержали актрису, пожелав ей побыстрее окончательно прийти в себя и забыть о болезни: «Болезнь влияет на нервную систему и многие сталкиваются с такой проблемой. Скорейшего Вам выздоровления», «Сил и энергии Вам. Больше отдыхайте», «Это так организм экономит энергоресурсы, восстанавливается. Это нормально! Рады твоему выздоровлению».

Напомним,

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