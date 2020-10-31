Умер легендарный "Джеймс Бонд" Шон Коннери
Актеру, прославившемуся благодаря роли в картине "Доктор Ноу", Шону Коннери было 90 лет.
Коннери был первым, кто исполнил роль Бонда на большом экране, снявшись сразу в семи шпионских триллерах. И хоть в его фильмографии более 70 фильмов, среди которых «Охота за Красным Октябрем», «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Скала», «Неприкасаемые», однако в историю мирового кинематографа он вошёл именно своей знаменитой фразой: «Меня зовут Бонд, Джеймс Бонд».
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