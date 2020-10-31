Умер легендарный "Джеймс Бонд" Шон Коннери

31 октября 2020 17:50 Катерина Даниленко
Умер легендарный
Легендарный "Джеймс Бонд" Шон Коннери
социальная сеть Instagram

Актеру, прославившемуся благодаря роли в картине "Доктор Ноу", Шону Коннери было 90 лет.

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О смерти шотландского актера сообщила телерадиовещательная корпорация ВВС со ссылкой на его родственников. Причину смерти не называют, однако известно, что мужчина боролся с раком и жаловался на сердце.

Легендарный "агент 007" Шон Коннери / социальная сеть Instagram

Коннери был первым, кто исполнил роль Бонда на большом экране, снявшись сразу в семи шпионских триллерах. И хоть в его фильмографии более 70 фильмов, среди которых «Охота за Красным Октябрем», «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Скала», «Неприкасаемые», однако в историю мирового кинематографа он вошёл именно своей знаменитой фразой: «Меня зовут Бонд, Джеймс Бонд».

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В кино Коннери снимался более 50 лет. Он стал лауреатом премий «Оскар», «Золотой глобус» и Британской академии кино и телевизионных искусств. Лишь в 2003 году актер решил завершить свой творческий путь и переехать с супругой на Багамы. В 2014 году он заявлял, что вернется в Шотландию только тогда, когда она обретет независимость от Великобритании. Однако уйти из жизни ему пришлось не на родине.

Напомним,

Легендарный "агент 007" Шон Коннери / социальная сеть Instagram
 

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