Андрей Джеджула – о причине развода с женой Юлией: Я просто принципиальный

30 октября 2020 15:10 Юлия Крутиева
Андрей Джеджула – о причине развода с женой Юлией: Я просто принципиальный
Шоумен Андрей Джеджула с женой Юлией
instagram.com/yla__yla

Андрей Джеджула познакомился с будущей женой Юлией в 2016 году на свадьбе ее подруги. Хотя будущие супруги знали друг друга уже более 10 лет, но встреча оказалась знаковой.

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Пара стала жить вместе, а позже Юлия и Андрей Джеджула поженились. Однако спустя два года супруги решили развестись. Что послужило этому – Андрей и Юлия рассказали в программе «Зірковий шлях» на канале Украина.

Я была инициатором, – сказала жена Андрея Джеджулы. – У нас тогда было очень сильное непонимание.

Оказалось, что у Андрея возникали недоразумения в общении с дочкой Юлии от первого брака. В основном, ссоры были исключительно бытового характера.

Юлия Джеджула с дочерью / instagram.com/yla__yla

Я просто принципиальный. У меня все должно быть по полочкам. Я так привык, – объяснил герой «Зіркового шляху». – Как говорится, нашла коса на камень: сложность моего непростого характера и подросткового характера Ангелины.

Юлия решила, что нужно навсегда расстаться, чтобы не видеться.

Мы жили отдельно 49 дней. Я считал! – сказал Джеджула. – Мне было грустно и трудно. Но я концентрировался полностью на работе. Я не хотел быть тряпкой, и не соглашусь до конца с теми проблемами, которые у нас были с обеих сторон. Поэтому я и держался до последнего.

Венчание Андрея и Юлии Джеджулы / instagram.com/yla__yla

Юля написала ему первой. Но бывшие супруги все равно не мирились, а только общались.

Юля дала мне повод для моего первого шага, – сказал Андрей Джеджула. – Я предложил: «Следующий год – високосный. Зачем нам ждать? Жениться мы быстро умеем.

Отметим, что сейчас Юлия беременна, пара ожидает рождения первого общего малыша.

Юлия и Андрей Джеджулы / пресс-служба канала Украина

Напомним,

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