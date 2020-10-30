Андрей Джеджула – о причине развода с женой Юлией: Я просто принципиальный
Андрей Джеджула познакомился с будущей женой Юлией в 2016 году на свадьбе ее подруги. Хотя будущие супруги знали друг друга уже более 10 лет, но встреча оказалась знаковой.
Я была инициатором, – сказала жена Андрея Джеджулы. – У нас тогда было очень сильное непонимание.
Оказалось, что у Андрея возникали недоразумения в общении с дочкой Юлии от первого брака. В основном, ссоры были исключительно бытового характера.
Я просто принципиальный. У меня все должно быть по полочкам. Я так привык, – объяснил герой «Зіркового шляху». – Как говорится, нашла коса на камень: сложность моего непростого характера и подросткового характера Ангелины.
Юлия решила, что нужно навсегда расстаться, чтобы не видеться.
Мы жили отдельно 49 дней. Я считал! – сказал Джеджула. – Мне было грустно и трудно. Но я концентрировался полностью на работе. Я не хотел быть тряпкой, и не соглашусь до конца с теми проблемами, которые у нас были с обеих сторон. Поэтому я и держался до последнего.
Юля написала ему первой. Но бывшие супруги все равно не мирились, а только общались.
Юля дала мне повод для моего первого шага, – сказал Андрей Джеджула. – Я предложил: «Следующий год – високосный. Зачем нам ждать? Жениться мы быстро умеем.
Отметим, что сейчас Юлия беременна, пара ожидает рождения первого общего малыша.
Напомним,