МАСКА: на одно место в шоу-детектив претендовали сразу 5 звезд
Оригинальное гипершоу МАСКА, премьеру которого готовит канал Украина, с первых минут захватит зрителей своей невероятной секретностью.
Над масштабным телешоу «МАСКА» работает огромная команда профессионалов, чтобы сделать украинскую адаптацию всемирно известного формата The Masked Singer яркой, зрелищной и неповторимой. За музыкальную часть проекта отвечает известный украинский продюсер и аранжировщик Сергей Грачев. У Сергея огромный опыт работы с ведущими украинскими артистами, среди которых Оля Полякова, Верка Сердючка, Валерий Меладзе, Ирина Билык, Вера Брежнева, Наталья Могилевская, группы «ВИА Гра», DZIDZIO, «НЕАНГЕЛЫ», и артистами ближнего зарубежья.
На участие в шоу «МАСКА» пробовались десятки самых популярных украинских селебрити, а кастинг был очень серьезным – на одно место претендовали сразу 5 звезд.
Мы прослушали очень много претендентов, голосовые пробы проходили у меня в студии на протяжение трех месяцев – с июня по август, – рассказывает музыкальный продюсер шоу-детектива «МАСКА» Сергей Грачев. – Каждый потенциальный участник должен был исполнить не одну, две или три песни, а около десяти. Ведь ключевая задача нашего шоу –замаскировать голос настолько, чтобы он звучал красиво, но в то же время неузнаваемо. Есть так называемые «универсальные» композиции, которые на вокальных пробах пели чаще всего, ведь они подходят одинаково хорошо как для мужского, так и для женского исполнения. Например, песня «Снег» Ирины Билык или «Опять метель» Константина Меладзе.
Как претенденты на участие в шоу, так и утвержденные артисты у нас никогда не пересекаются – все невероятно засекречено! – отмечает музыкальный продюсер проекта. – Даже между собой мы никогда не называем настоящие имена участников – только по названиям Масок, за которыми они будут скрываться.
Как сообщалось ранее, украинский проект «МАСКА» будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поразит своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива «МАСКА» на канале «Украина» станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.
Напомним,