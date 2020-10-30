Хэллоуин-2020: как придумывают образы для украинских звезд?

В 4 выпуске 2 сезона шоу "Дети против звезд" от 28.10.2020 все участники предстали мистическими персонажами.

Ведьмы и противные насекомые, паутина и летающие привидения – любимый праздник взрослых и детей Хэллоуин пришел на Новый канал. В шоу «Дети против звезд» все участники появились в разных образах.

Как подбирали наряды – читайте в эксклюзивном репортаже для TV.UA.

Граф Дракула

Довольно необычно видеть Сергея Притулу в таком образе. Во-первых, потому что он не верит в мистику. Во-вторых, потому что у него есть графские корни. Фамилия мамы ведущего – Бодасюк – происходит от французского графа де Бодаса. Но не из-за корней Сергею выбрали образ Дракулы. Просто кто как не главный вампир мира должен править Хэллоуинским балом?

Женщина-кошка и Властительница тьмы

Больше всех в шоу «Дети против звезд» повезло экс-солистке группы Nikita DJ NANA. Она примерила на себя два образа – Злой колдуньи и Женщины-кошки. Кстати, из-за сложного конкурса – хождения по проволоке – костюм Кошки пришлось менять чуть ли не в последнюю минуту.

Для меня Хэллоуин – это веселый праздник, когда выходит моя внутренняя сущность, которая хочет проявиться, – признается артистка. – Она чаще всего светлая. Даже в индивидуальном баттле я была доброй героиней.

Скелет и Волшебница

Ведущий «Кохання на виживання», артист Олег Кензов вместе со своей соперницей стали скелетами. А вот Ирина Сопонару, которая соревновалась в знании заклинаний из книг о Гарри Поттере, была Доброй волшебницей.

В данной номинации встал довольно острый вопрос со звездой, – открывает закулисье художница по костюмам Люси Константинова. – Мы до последнего не знали, кто в ней выступит. Варианты были очень различными, вплоть до пола героя. Узнали, кто представит номинацию за ночь до съемок. Был сшит наряд, который оказался большим. Поэтому дизайнер Lalier быстро прислал нам другой вариант – платье, выполненное в стилистике Доброй волшебницы.

А какой образ вам понравился больше всего?

Напомним,